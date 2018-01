Fedeto no entiende el rechazo municipal para mejorar Torrehierro

FEDETO y la Asociación de Empresarios del Polígono Torrehierro quieren mostrar su desacuerdo con las declaraciones realizadas por el Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Talavera, durante la aprobación definitiva de los presupuestos para el 2018.

Como excusa para rechazar dichas alegaciones de FEDETO, el Concejal ha manifestado que coinciden con las de la Asociación y que ya hace un año que habló con los empresarios del Polígono y que desde entonces se está trabajando en distintas soluciones.

En primer lugar, la Asociación está integrada en FEDETO y tras años de lucha en defensa del Polígono ha solicitado su apoyo a FEDETO para lograr las inversiones que demandan para el mantenimiento digno del Polígono Industrial de Torrehierro.

La Asociación de empresarios del Polígono de Torrehierro quiere informar que efectivamente las propuestas presentadas por parte de FEDETO son un fiel reflejo de las demandas de la asociación. Es más, y como no puede ser de otra manera, dada la estrecha relación entre ambas entidades y dado que por parte del Ayuntamiento no han sido atendidas después de varios años solicitándolas, era necesario insistir en estas ellas, según Alfredo Viedma, Presidente de la Asociación y José Antonio Fernández Secretario de ASEIP.

El Concejal también indica que no acepta las alegaciones porque el foro utilizado por FEDETO no es el adecuado. Cabe afirmar que el hecho de que el foro sea o no el adecuado no depende de la voluntad del Concejal, sino que viene expresado en la Ley de Haciendas Locales, que es la que establece los plazos y procedimiento de exposición pública y de formulación de alegaciones.

Respecto a la inversión citada de más de 600.000 euros realizada durante este ejercicio, según Arturo Castillo, la pregunta es en qué se lo han gastado. FEDETO y la Asociación no reclamamos inversiones porque sí, sino porque seguimos comprobando el estado de deterioro en que se encuentra la primera fase del Polígono Torrehierro.

Según el concejal de Hacienda sí se va a realizar la modificación de usos de Torrehierro en próximas fechas. Desde Fedeto y la Asociación consideran que, tras solicitarlos desde el año 2014, es una buena noticia. Y como no se ha materializado todavía, es por lo que se ha vuelto a plantear de nuevo la solicitud.

El Concejal invita a FEDETO a solicitar inversiones a otras administraciones. No entendemos como pude manifestar esto cuando él conoce de primera mano que se han reclamado por nuestra parte también, por escrito formal, a la Diputación, a la JCCM y al Congreso de los Diputados. Convendría que valorase las respuestas habidas en cada uno de los casos. Si las desconoce no tenemos inconveniente en trasladárselas por escrito.