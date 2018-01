La investidura a distància es recorrerà "immediatament" i "sense cap vacil·lació"

El portaveu del Govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha assegurat avui que l'Executiu recorrerà "immediatament" i "sense cap vacil·lació" qualsevol mena de "trampa" per investir l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de manera no presencial.

En la roda de premsa després del Consell de Ministres, Méndez de Vigo ha assegurat que aquesta possibilitat és "una fal·làcia" i una "pretensió irrealitzable" perquè va no només contra qualsevol normativa jurídica, sinó també "contra tot sentit comú".

Però que en el cas que es produís, el Govern central està preparat per actuar i recórrer de manera immediata, ja que hi ha raons jurídiques que avalen que la investidura del president ha de ser presencial i el candidat "ha de parlar des de la tribuna o l'escó, no des del plasma".