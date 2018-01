Llarena denega a Junqueras, Forn i Sánchez anar a votar al Parlament

El Suprem ha denegat a Oriol Junqueras el seu trasllat a una presó de Catalunya i ha declarat la seva incapacitat, i la de Joaquim Forn i Jordi Sánchez, per participar en persona en les votacions del Parlament, per la qual cosa hauran de delegar el seu vot en altres diputats.

En un a interlocutòria divulgada avui el jutge Pablo Llarena estableix la incapacitat legal prolongada dels tres investigats per complir el deure d'assistir als plens del Parlament, per la qual cosa la Mesa haurà d'arbitrar el procediment perquè deleguin els seus vots en altres diputats mentre segueixin en presó preventiva.

És a dir, no trasllada Junqueras a una presó catalana, no els permet anar a votar al Parlament i demana que sigui la Mesa la que trobi la manera que es converteixin en diputats i deleguin el seu vot.

La denegació de la petició de trasllat de centre penitenciari per a Junqueras deixa oberta la porta, no obstant això, "que tal reclamació pugui ser cursada a l'autoritat penitenciària competent". És a dir, el jutge deixa l'última decisió sobre el trasllat de presó en mans de les autoritats penitenciàries.

Més clara és la seva negativa sobre que Junqueras i els altres acudeixin al Parlament, la qual denega davant el risc de reiteració delictiva de sedició o rebel·lió, que són els delictes investigats en la causa pel procés cap a la Declaració Unilateral d'Independència pels quals estan imputats davant el Suprem.

"El risc subsisteix avui", diu Llarena, "per l'estès suport social als investigats que han fugit de l'exercici jurisdiccional d'aquest instructor" i també "per haver-se impulsat mobilitzacions de desenes de milers de ciutadans que rebutgen explícitament les mesures cautelars adoptades en aquest procés".

"Amb aquests precedents i amb aquestes condicions actuals, afrontar unes conduccions de sortida i de retorn del centre penitenciari, en data i hores determinades, amb un punt de destí i de tornada ben conegut", presenta risc, diu Llarena, "de greu enfrontament ciutadà".

Aquest "greu enfrontament ciutadà" pot "brotar amb ocasió del trasllat d'uns presos que susciten el seu suport incondicional", afegeix.

I això "és una cosa que aquest instructor no percep amb la garantia que reclama el manteniment de la pacífica convivència que precisament va justificar l'adopció de la mesura cautelar. L'excarceració, per això, ha de ser rebutjada", conclou.

No obstant això, afegeix el jutge, "qualsevol limitació derivada de la privació de llibertat en la qual es troben els investigats no pot suposar la modificació de l'aritmètica parlamentària configurada per la voluntat de les urnes".

Per aquest motiu el magistrat acudeix a la figura de la incapacitat legal prolongada, que ofereix el propi Reglament del Parlament.

"Els diputats poden delegar el seu vot en els supòsits d'hospitalització, malaltia greu o incapacitat prolongada degudament acreditades", diu aquest article.

A partir d'aquesta premissa, serà la Mesa del Parlament la que hagi d'habilitar la manera que aquests diputats, incapacitats legalment pel jutge de manera prolongada, puguin delegar el seu vot una vegada hagin adquirit la seva condició de parlamentaris el pròxim 17 de gener, quan es constitueixi el legislatiu català.