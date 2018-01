La intacta pócima de Manolo Santander

Así ha sido la sesión de esta noche de la quinta preliminar Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC)

CHIRIGOTA LOS BRUJOS TITIS

Los brujos titis tienen una humeante caldera. Media presentación con la música de la comparsa El Brujo, de Martínez Ares, resta algo de frescura y personalidad a una agrupación que aspira a lo máximo. La receta de la poción de la chirigota de Cádiz la domina de sobra Manolo Santander. Bonita música del pasodoble, sobre todo, en la primera parte. La primera letra es una sentida y algo airada reivindicación del gaditano. La segunda es un bello homenaje a los aficionados que hicieron grande su letra 'Me han dicho que el amarillo', de la que ahora se cumplen 20 años. Así que también es un bonito autohomenaje. El público responde recordándoselo entero. En Los cuplés, con su parte hablada y al grano en la música. Bien resuelto el primero, sobre el adelanto de la cabalgata. El segundo, también correcto, sobre las series de televisión. "To lo echo ahí, qué contento con mi thermomix", dice el estribillo, El popurrí tiene momentos muy divertidos, aunque no logra explotar del todo. De momento, no es un gran pelotazo pero lo mejor de este grupo está por escucharse. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ:

CORO EL CONQUISTADOR

Primer tango extremeño que suena en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. El coro suena bastante bien. Los tangos, aunque con alguna estridencia aislada, está muy bien cantado y se hace agradable de escuchar. Primera letras, de homenaje al tango. Segunda letra, a la manada. Cuplés llenos de ritmos, aunque sin demasiada fortuna en la letra. El popurrí consolida la buena sensación. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 4,50

CHIRIGOTA LOS CRAZY DE LOS 40

Musica de Cecilia, Bebe, Ana Belén para presentar a estos cuarentones que quieren recuperar su forma. La mujer les ha dejado y ahora cómo van a ligar si sólo les dicen guapo las amigas de su madre. Buen arranque. Los pasodobles se encierran en temas carnavalescos. El primero, una confesión del autor. Se enfadó el año pasado por no tener mejores resultados, pero al final reconoce que no sabía darle a Cádiz lo que estaba pidiendo. El segundo, una defensa del Selu. Bajonazo en los cuplés sobre las parejas, redes sociales y los cuernos. El popurrí, en cambio, remonta bastante. Muy bien hilado, cargado de momentos divertidos y muy entretenido. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 4,64

COMPARSA EL INGENIERO

Tipo de diversas divinidades. Pero Dios no ha tocado la afinación de esta comparsa. Desde la presentación hasta el popurrí, hay constantes desajustes vocales, que impiden un seguimiento atento a las letras. La primera letra del pasodoble habla de las fronteras, las naciones, las razas... "Y todos somos pedacitos de Dios". Segunda letra, mismos fallos técnicos, sobre la inmigración. Los cuplés dan un poco de grima, especialmente el de la suegra a la que le compran un iglú porque es una foca. Hasta la interpretración del estribillo está llena de imprecisiones. El popurrí sólo ahonda la tragedia. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 0,72

CHIRIGOTA LOS CAMPEONES

Chavales a los que no les gusta que les llamen campeones. Llevan camisetas de colores con marcas míticas. Hay que ponerse de pie ante la música del pasodoble del Noly y la delicadeza con la que el grupo la defiende. La primera letra de tipo de musa carnavalesca a la belleza de esta melodía. La segunda, una defensa del alcalde de Cádiz, que comienza con crítica y gira de forma previsibile, casi al final, coincidiendo con un pequeño fallo en la ejecución. El remate "mi alcalde, mi amigo", algo cuestionable. Cuplés sin demasiado tino. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 4,18

COMPARSA LA OPORTUNIDAD

La comparsa de San Fernando, con componentes muy jóvenes, dedica su primera letra de pasodoble a la novia que siempre le apoya, aunque no le da puntos. Y esa novia es la afición. La segunda letra, algo más comprometida, de defensa a Andalucía frente a las inútiles rivalidades y aires de superioridad de sevillanos y gaditanos. Cuplés nefastos, el de la dislexia, mítico. El buen nivel vocal desciende en el popurrí. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,52.

COMPARSA LOS HOMBRES DEL REY

La comparsa de Marbella se inspira en la construcción del caminito del Rey, emblemático sendero de la provincia malagueña. Suena bien el grupo, aunque va de más a menos en la presentación. Pasodobles de género enfadado contra las banderas, los himnos, Puigdemont y prácticamente con todo el que se cruce. Termina amenazando con dar puñetazos. El segundo se vuelve sensible sobre una tierna historia de abuelos, hijos y nietos en un parque. Cuplés, como diría Antonio Labajo, al abismo del olvido. El estribillo deja buen gustito. Popurrí con mucha fuerza, con algún momento excesivo. Mérito de mantener el interés al final de la sesión. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,68



