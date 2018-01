El Tenerife se aleja de la promoción

El Real Zaragoza toma aire y distancia con la zona de descenso al superar a un Tenerife que sigue siendo un equipo vulnerable fuera de casa y que con la derrota se aleja de la zona de Promoción de Ascenso.

El conjunto aragonés fue superior al canario, especialmente en la segunda parte donde tuvo ocasiones de sobra para haber cerrado el partido, pero al que su falta de puntería le privó de haber vivido un tramo final más cómodo por lo ajustado del marcador y el intento desesperado del Tenerife por salvar un punto.

El conjunto maño salió más enchufado al partido que los isleños y ya avisó de que quería marcar rápido cuando en el minuto 4 Borja remató en el área pequeño pero su disparo lo rechazó la defensa providencialmente.

Tres minutos después, de nuevo Borja Iglesias dejó un balón a Pombo fuera del área que remató raso y ajustado al poste para abrir el marcador y poner por delante al conjunto ' + Char(39) + 'blanquillo' + Char(39) + '.

Tras el gol el Tenerife se adueñó del balón ante un equipo local que retrasó ligeramente su posición y que buscó las contras para aumentar su ventaja en el marcador.

En una de ellas, en el minuto 28, un remate de nuevo de un activo Borja Iglesias estuvo a punto de aumentar la diferencia aunque salvó Alberto cuando el balón llevaba camino de las mallas.

El conjunto de José Luis Martí tenía el esférico pero no era capaz de generar peligro real, aunque con sus combinaciones iban empujando al Real Zaragoza poco a poco al borde de su área conforme pasaron los minutos.

En el minuto 32 los "chicharreros" tuvieron la única ocasión del primer periodo con un medido centro de Juan Carlos sobre el recién ingresado Malbasic que picó de cabeza pero al que respondió con una gran parada el cancerbero local Cristian Álvarez.

Los primeros minutos tras el descanso fuero un poco caóticos con ambos conjuntos con demasiados errores y pérdidas de balón.

En esos instantes Malbasic tuvo una buena ocasión en una contra pero disparó fuera y el conjunto maño pudo haber dejado el partido muy a favor si Borja Iglesias no hubiera enviado al palo un penalti cometido por Alberto sobre él en el minuto 54.

El error en la pena máxima no detuvo al equipo de "Natxo" Gonzalez que, a diferencia de los primeros 45 minutos, no dejó que los tinerfeños acaparasen el balón, lo que les dio oportunidad de varios remates que no encontraron puerta y uno de Javi Ros, en el minuto 66, que salvó cuando se colaba Samuel Camille.

El Tenerife, ante el dominio maño y su ímpetu por cerrar el partido, intentaba salir a la contra cogiendo en varias ocasiones desguarnecido al sistema defensivo local, aunque pecó de inocencia a la hora de finalizar las jugadas porque cuando pisó área no fue capaz de terminarlas facilitando así la victoria local.