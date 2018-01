El Eldense ficha a Lorenzo Burón

El C. D. Eldense ha anunciado la incorporación a su primera plantilla de Lorenzo Burón Aranda "Loren". El extremo izquierdo cordobés, nació en Puente Genil el seis de octubre de 1994 y llega al Eldense procedente del Puente Genil F. C. aunque comenzó la temporada en el Aguilas F. C. del Grupo XIII de Tercera División.

Lorenzo Burón ha pasado por el Cartagena, La Unión, UCAM Murcia y Atlético Saguntino.

Con el Águilas de Gaspar Campillo disputó 13 partido, diez como titular, y marcó tres goles. Con el Puente Genil ha disputado dos encuentros aunque no como titular.