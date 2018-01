Catalina Solivellas: "En Sant Sebastià no queremos 'manadas', no es no"

La actriz Catalina Solivellas reclamó este viernes un Sant Sebastià sin agresiones sexistas, durante su pregón de la festividad del patrón de Palma. "Aquí, en Ciutat, en nuestras fiestas, las mujeres vamos vestidas como queremos, podemos bailar desatadas o no, cantar o no, sin que ningún hombre nos moleste y mucho menos nos agreda, porque en Sant Sebastià no queremos manadas. No es no", zanjó Solivellas en medio del aplauso del público.

La pregonera ofreció un discurso reivindicativo, en el que reclamó a los responsables políticos "que no se olviden de quienes vivimos en Ciutat" y se preguntó "cómo puede ser que nuestros jóvenes no tengan acceso a la vivienda y tengan que compartir piso".

También criticó "el abandono de la cultura por parte de las instituciones y la falta de un verdadero interés por nutrir el terreno donde ésta florece". "Cómo puede ser que un actor o actriz no se pueda ganar la vida aquí y esté obligado a malvivir", advirtió Catalina Solivellas, quien añadió que "no hay arma más efectiva para conseguir la prosperidad que una sociedad culta".

El acto estuvo amenizado con la música de Sterling, que ofreció un concierto en la Plaza de Cort. Antes de eso, a media tarde, la filóloga Caterina Valriu fue la encargada del Pregonet dirigido a los niños.