R. Murcia, Cartagena y Jumilla, a vencer en casa y dura salida para UCAM y Lorca Dep.

Duros compromisos los que tendrán por delante este domingo los equipos de la Región en el Grupo IV de Segunda B. La jornada viene así:

Las Palmas At.- UCAM Murcia (12:00 horas, Anexo Gran Canaria)

(12:00 horas, Anexo Gran Canaria) Jumilla -Melilla (12:00 horas, La Hoya)

-Melilla (12:00 horas, La Hoya) Extremadura- Lorca Deportiva (12:00 horas, Francisco De la Hera)

(12:00 horas, Francisco De la Hera) Cartagena -El Ejido (17:00 horas, Cartagonova)

-El Ejido (17:00 horas, Cartagonova) Real Murcia-Recreativo (18:00 horas, Nueva Condomina)

Debuta Javi Jiménez como guardameta del UCAM Murcia, que defiende la tercera posición. Lo hará en el campo del Las Palmas Atlético, que lleva tres victorias en las últimas cuatro jornadas y que ha logrado una media superior a dos goles por partido en los seis partidos precedentes. También será novedad Carlos Moreno, ya cumplida su sanción. Completarán la lista los jugadores del filial Diego e Ismael.

También en sesión matinal actúa el Jumilla de Pato, que tras la goleada en contra en El Ejido espera a un Melilla que no termina de engancharse con los equipos de arriba. Neftalí está sancionado, Robles arrastra molestias y pueden debutar el meta Jaume Valens, el extremo Óscar Rico, el mediocentro Pedro Inglés e incluso el polivalente zaguero recién llegado Ceballos. Ausencias importantes también en el cuadro norteafricano: Dani Barrio, Lolo Garrido y Richi.

El choque más complicado de todos lo afrontará el Lorca Deportiva. Tras batir al filial del Betis llega al campo del segundo, el Extremadura. Mario Simón, que aún no tiene fichajes, viaja con 17 hombres porque Pedro causó baja a última hora y tampoco ha recuperado a Víctor Fenoll ni a Juan Arcas. Enfrente, un potente rival que se ha reforzado en este mercado invernal de forma significativa.

El Cartagena defiende su liderato ante un El Ejido que es uno de los máximos goleadores de la categoría y que viene de hacerle cinco tantos al Jumilla. Owusu ya está inscrito, y Óscar Ramírez cumplió sanción, pero por acumulación de amarillas se cae Zabaco y esta semana rescindieron Poley y Ceballos. Aketxe sigue siendo duda y el joven Marcos defenderá la portería por la grave lesión de Pau Torres en el dedo.

El Real Murcia amenaza una semana más el playoff. En la anterior recortó dos puntos al Marbella y ahora, en la visita del Recreativo, confía en dar otro salto. No han llegado fichajes a Nueva Condomina, pero ya han dado la cara Mauricio García De la Vega y Pedro Gómez Carmona ante los medios de comunicación. Álex Ortiz cumplió sanción, pero no será titular. En el Decano, que llega con muchos ex murcianistas, no están por sanción Santi Luque ni el veterano Antonio Núñez.

