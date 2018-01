Vazquez Barquero: "Ya no puede decirse que el alcalde use la estrategia del caracol"

El portavoz municipal socialista, Jose Angel Vazquez Barquero, quien acudía a Radio Ourense cadena SER, ha pedido la marcha del alcalde, Jesús Vázquez, ante lo que ha calificado como una parálisis de las actividades municipales y de gobierno, donde, siempre según Barquero, existen concesiones y proyectos que cuentan con financiación de otras instituciones, pero no se han registrado actuaciones en ellas durante los últimos dos años

Asegura Barquero que el grupo de gobierno no puede seguir escudándose en circunstancias ajenas a la gestión municipal o responsabilizar de la parálisis a que la oposición no colabore. Cree que es momento de que el alcalde comience a reconocer que su grupo es responsable de que no se estén registrando avances.