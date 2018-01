Triunfo de infarto

El Delteco GBC sigue instalado en una nube de la que no quiere bajar. No quiere ni oir hablar de bajar de esa nube, la que dice que tiene siete victorias en 16 partidos, colocándose a sólo un partido de los puestos que dan acceso a jugar la Copa del Rey. Puede sonar a locura, pero los donostiarras se han ganado el derecho a soñar con clasificarse. Es un sueño. Algo que no estaba en sus planes iniciales, pero ahí están. Sobre todo, después de ganar en Fontes Do Sar a Obradoiro un partido que parecía que tenían perdido al descanso.

Los donostiarras llegaron a ir perdiendo de 15 puntos, para termina ganando 69-72, en un final de infarto, con los dos equipos metiendo canastas, hasta que Fede Van Lacke puso las cosas en su sitio en el último minuto. El argentino anotaba la canasta de la victoria y redondeaba una tarde espectacular a nivel invidual. Terminó con 16 puntos y 24 de valoración, pero sobre todo destacó por su acertada lectura de lo que necesitaba el partido, dando una lección de cómo se juega al bloqueo directo.

El equipo de Fisac tuvo mucho mérito con su victoria en Compostela, porque tuvo una serie de altibajos que suelen ser fatales. Comenzó bien, para llegar 13-18 al final del primer cuarto. Pero en el segundo se vinieron abajo para colocarse a 15 puntos de los gallegos, en un periodo lamentable en cuanto a la defensa. Menos mal que reaccionaron tras el paso por vestuarios. Fueron capaces de remontar 15 puntos para llegar con vida, sólo un punto abajo, al último cuarto en el que se decidió todo, por fortuna a favor de los donostiarras, gracias a un argentino que parece vivir una segunda juventud.