El Alcalde de Villalar dice que la Fundación Villalar no presentó las cuentas de 2016

El Alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso Laguna, ha mostrado su preocupación ante la situación de incertidumbre que vive la Fundación Villalar, “cuando falta cada vez menos para organizar los actos con motivo de la Fiesta de la Comunidad el próximo 23 de Abril en la campa”. La preocupación del edil de Villalar viene motivada, “ante la falta de transparencia de la Fundación, que no rinde cuentas”. De hecho a fecha de hoy todavía no ha presentado oficialmente las cuentas del año 2016, “cuando lo preceptivo es que ya lo hubiera hecho hace más de seis meses”. Este hecho junto con otros como la deuda que mantienen con algunos proveedores ha levantado la voz de alarma en Villalar de los comuneros que no sabe a qué atenerse “cuando otros años a estas alturas ya estaba diseñado la mayor parte del programa de actividades”. Según Luis Alonso la preocupación “es máxima porque la Fundación tampoco convoca las reuniones necesarias para definir los objetivos”.

En relación a la falta de pago por parte de los responsables de la Fundación Villalar Castilla y León, el Alcalde señala que los agricultores de la localidad a los que la Fundación alquiló sus tierras para usarlas como aparcamiento el día 23 de Abril, todavía no han cobrado lo acordado.

“No sé con qué cara”, prosigue el Alcalde “les vamos a pedir este año que nos cedan las tierras para los aparcamientos”

Según reza en su página web “la Fundación Villalar Castilla y León, creada en 2003 al amparo de las Cortes de Castilla y León, está dedicada a fomentar los valores esenciales de la Comunidad establecidos en el Estatuto de Autonomía: la lengua castellana y el patrimonio histórico, artístico y cultural, teniendo en cuenta y resaltando las características de cada provincia. Potenciará también la realización de actividades culturales sobre el arte, nuestra cultura y las señas de identidad de la Comunidad”.