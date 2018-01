Barcelona B 0-1 R. Valladolid

Seguro que a Mata le ha sabido mejor este gol ante el Barcelona B que los dos que hizo en Pamplona, por razones obvias, ya que con este sumó tres puntos y con aquellos ninguno. El Real Valladolid se trajo una victoria de Barcelona gracias a un partido mucho más práctico y efectivo que en otras ocasiones. No se prodigó en ataque y se dedicó a no cometer errores, esperando su oportunidad, que llegó en el minuto 77, cuando entre Óscar Plano y Anuar recuperaron un balón en el borde del área por la zona izquierda; el ceutí combinó en la frontal con Antoñito que no se precipitó y esperó la entrada de Hervías a la línea de fondo y el riojano puso el balón al segundo palo para que el 'killer' Mata de cabeza marcara el gol que a la postre fue de la victoria.

Hasta ese momento el Valladolid aguantó con solvencia el juego del Barcelona B, pero sin pasar agobios. Es cierto que puede considerarse que hubo muchos minutos grises teniendo en cuenta lo vistoso que es el Valladolid al ataque en otras jornadas, pero no es menos cierto que esta actuación recompensa más y suma tranquilidad y confianza. El trivote con un trabajo impagable de Anuar, Antoñito hiperactivo y Mata letal, fueron las claves de un Valladolid que alcanza los 32 puntos, que gana su segundo partido fuera de casa de la temporada y que ya mira al próximo partido ante el Sevilla AT, el sábado a las 16:00 horas en el José Zorrilla.

