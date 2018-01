Calanda recuerda a los tres asesinados en Andorra

Calanda acoge esta tarde una manifestación en memoria de las tres personas asesinadas por Norbet Feher -Igor El Ruso- el 14 de diciembre en Andorra. La movilización partirá a las seis de la tarde desde la plaza Gasque y terminará en la plaza España, donde se leerá un manifiesto La movilización está convocada por los amigos y familiares de Víctor Romero, uno de los dos guardias civiles asesinados y que era natural de Calanda.

El acto comenzará en la plaza Gasque, donde se encuentra la casa familiar en la que se crió Victor Romero. Allí se repartirán globos blancos con lazos en los que se podrán escribir mensajes. Tras la suelta de los globos se recorrerán las calles hasta la plaza del Ayuntamiento donde se leerá un manifiesto, y a las siete y media se celebrará una misa funeral



Saber lo que pasó

Rocío Romero, la hermana de Victor pide "que se haga justicia, que se tomen todas las medidas posibles y que se endurezcan las leyes en este tipo de sucesos". Pero también pedía más seguridad y saber lo que pasó: "no entendemos realmente por qué no se pueden mantener unas medidas un poco más extremas para casos como éste, porque la envergadura de lo ocurrido no es algo ni habitual, ni normal". Roció Romero piensa señala que no tiene "ninguna duda de la labor de los cuerpos de seguridad, pero queremos saber la verdad y que se haga justicia contra este criminal”