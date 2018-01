El Cádiz sigue bailando

Sigue sonando la milonga el Carranza. El equipo de Álvaro Cervera no deja de bailar. El conjunto amarillo no quiere que la fiesta se acabe y continúa dando pases en un baile que empieza a ser eterno. La racha no cesa y los cadistas suman once partidos seguidos sin perder. Nueve victorias y dos empates. Unos números que asustan, y que dejan a los amarillos a un sólo punto del líder y a ocho puntos de rivales como Granada o Sporting que marcan los puestos fuera del play off por el ascenso.

El equipo cadista buscó la victoria desde el principio del partido. Fueron descarados y no dudaron en presionar a un rival que está muy mal posicionado, pero que cuenta en sus filas con jugadores de calidad, sobre todo en la zona ofensiva del equipo.

Así los amarillos apretaron en los primeros compases y en el minuto ocho de partido un buen pase interior de Romera a Álvarto García dejaba al extremo utrerano sólo ante el portero del equipo cordobés. El sevillano demostró definición y adelantó a su equipo. Luego los cadistas remolonearon un poco y los visitantes asustaron, pero una vez más se encontraron con el muro de uno de los jugadores más en forma del Cádiz, Alberto Cifuentes.

El partido llegó al descanso con ese resultado y los amarillos no terminaron de meterle la marcha que necesitaban para matar el partido tras la reanudación. La sensación era que cuando los de Cervera apretaran el gol caería de su lado, pero los visitantes buscaban la portería de Cifuentes, que en varias ocasiones salvó al equipo.

Luego llegó una jugada muy parecida a la del primer gol. Un balón de Abullah para Carrillo que filtraba para que Alvarito, otra vez en velocidad y con calidad se marchara de los defensas con portero incluído. Otro gol del sevillano que dejaba los tres puntos en Carranza.