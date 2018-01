Los prisioneros vuelan alto

Así ha sido la sexta preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC) 2018.

COMPARSA LOS PRISIONEROS

El sonido de la agrupación cabeza de serie lo trae Solera 1847



Una jaula encierra a unos pájaros que sueñan con una libertad nunca disfrutada. Estas aves pían de grandísima categoría. El grupo vuelve con un derroche de arte y de voces. La presentación va tan rápido que no da tiempo a saborearla. Empiezan los pasodobles y suenan a gran acontecimiento. No defraudan. El Chapa se marcha dos grandes letras con similar estructura. En el primero, compara las cosas que no tiene y sí tiene Cádiz, lo que tiene más y lo que tiene menos, para, al final, confesar el amor que le mantiene prisionero a la ciudad. El segundo es un bello alegato universalista en contra de las banderas, en contra de la prisión y la patria. Las letras de los cuplés no están a la altura, pero el estribillo es tan maravilloso que se olvidan pronto. Las voces de Carli y Taleguilla resuenan de forma tremenda y levantan al Falla con un simple "no digas ni pío". El popurrí es otro derroche de voces. Estos prisioneros, que permanecen enjaulados toda la actuación, apuntan a un vuelo muy alto. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDiZ: 7,09



CORO LOS NOSTÁLGICOS DE LA TRANSICIÓN

La nostalgia salta con el coro de Valdés. Pero no política, sino a nuestra memoria televisiva. Pipi Calzaslargas, Sherlock Holmes, Heidi, Lucky Luke, Willy Fogg... dibujitos de toda la vida cobran vida gracias a estos coristas. La música del tango, del Lacio, es una delicia, algo lenta, para saborearla. Primera letra para ellos mismos. Segunda letra, un fallido tango irónico sobre Cataluña, en el que la gracia no termina de funcionar. Lo mejor de los cuplés es el estribillo, una gran pulla contra los estilos de otros coros. Pero, sin duda, lo más destacado del coro es su maravilloso popurrí, que consigue aprovechar con gracia las inolvidables melodías de toda una banda sonora de la infancia. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 4,82

COMPARSA LOS CAZAGIGANTES

Estos luchadores lanzan un mensaje positivo. Somos más grandes que los gigantes. Así que a por ellos. La comparsa de Alcalá de Guadaíra de Ramón Zamudo se pierde un poco en un tipo mil veces visto. Primer pasodoble sobre amores paternos y maternos con giro final, que no termina de funcionar. La música, a ralentí, lastra un poco las buenas cualidades del grupo. Segundo pasodoble, al episodio machista que sufrió la diputada Teresa Rodríguez. La intensa interpretación merma cualquier buena intención. En los cuplés, bajada de nivel con una segunda letra desagradable sobre Puigdemont. El popurrí refuerza la intensidad de la comparsa, que la hacen algo pesada. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,58

CHIRIGOTA AQUí HAY CHIVATO

Jesús y sus apóstoles se arrancan en la presentación con música de Los Aslándticos. Luego los pasodobles y cuplés arrancan por canciones de iglesia. La chirigota hace aguas por todas partes. Tanto en las voces de los componentes como en las letras. Quizá algo mejor el dedicado a Sanlúcar de Barrameda y sus penurias, que el reiterativo ataque a los políticos del primer pasodoble. Los cuplés, malísimos e incomprensibles. El popurrí no remonta. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 1,19

COMPARSA LAS GUERRILLERAS

Segunda vez que este grupo se presenta al concurso de adultos y con respecto al año pasado mejora en interpretación, música y letra. Mantienen el tipo reivindicativo en todo el repertorio. Primer pasodoble, una reivindicación del autor a sí mismo por haber elegido mantenerse con este grupo, y no con uno de hombres, como le decían sus amigos. La segunda letra, un homenaje al Noly. Baja el nivel en los cuplés y sube en el popurrí que tiene varias cuartetas de gran nivel. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,03

CHIRIGOTA FELICES A LAS CUATRO

El plató del programa de Juan y Medio se traslada al escenario del Falla. Los viejecitos que se cuentan sus penas y alegrías también las narran aquí entre una letra y otra. La parodia acuertetada es un poco excesiva y no muy lograda. Bien la música e interpretación de los pasodobles. Los cuplés vuelven al tema televisivo. Juan Manzorro y Juan y Medio comparten primera letra. El segundo, a los filtros de Instagram. El popurrí es todo un repaso a los programas de Canal Sur, que deja algún momento divertido, y otro m PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,12



CHIRIGOTA AAVV GRUÑÓN ARENILLAS

Buena chirigota, que consigue remontar el ánimo dejado en todo lo alto por la comparsa Los Prisioneros. Bien, el tipo y las letras de los pasodobles. Los cuplés por encima de la media de lo que llevamos de concurso. El popurrí está cargado también de buenos momentos, así que esta chirigota deja sensación de otro pase casi asegurado. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,77