La Xunta teme nuevos retrasos en el AVE si no hay presupuestos del Estado

La Xunta teme nuevos retrasos en la llegada del AVE a Galicia si no se aprueban los presupuestos generales del Estado. La conselleira de infraestructuras, Ethel Vázquez, pide responsabilidad a los partidos de la oposición. “Yo apelo a la responsabilidad de los grupos políticos para una aprobación de los presupuestos generales del Estado, se podría ver afectado algún proyecto, para que no haya ningún retraso más en el AVE gallego, porque estamos todos muy cansados”.

En declaraciones a la SER, Ethel Vázquez confía en que la buena relación que mantiene con los altos cargos del ministerio de Fomento sirva de garantía para que se cumplan los compromisos adquiridos y el AVE llegue a Galicia en pruebas a finales de 2019.

“Es un objetivo de país irrenunciable, estamos cansados de tantos retrasos, ya no nos creemos ninguna fecha que nos trasladen, pero creo que Fomento tiene hecho muchísimo, apuesto por la confianza que tengo en la directora de ADIF, es gallega, tengo una relación fluida y directa con Isabel, y apuesto por su capacidad, y apuesto porque se cumplan esas fechas”, aseguró al recordar que compartió pupitre con la directora de ADIF en la universidad. E insiste: “Estamos haciendo seguimiento, y confío en que no haya ningún retraso más”.

Acusa a Martiño Noriega de “filosofar”

Ethel Vázquez abre un nuevo frente con el ayuntamiento de Santiago al que acusa de no cumplir con su parte en desarrollo del proyecto de la futura estación intermodal. “Tenemos los diseños, Santiago será la primera estación intermodal en ejecutar y en poner en servicio, hay que aprovechar para hacer ciudad, pero es un proyecto que necesita de la colaboración de todos, de Fomento, de ADIF, del concello de Santiago que tiene que poner los terrenos a disposición, a día de hoy no los tenemos”.

Ve al gobierno de Martiño Noriega instalado en la filosofía y no en la toma de decisiones. “Está muy bien filosofar, pero como dice mi madre ‘nin arre que fuxe, nin so que se deite’, no tenemos una alternativa, ni tampoco documento técnico, y dudo de la alternativa urbanística para solucionar esos accesos del concello de Santiago, se deberían poner a trabajar cuanto antes, porque nos podemos encontrar que tendríamos una estación intermodal en Santiago sin accesos”, dijo.

Colapsos en la AP-6

Sobre los colapsos por las nevadas en la AP-6, en los que se han visto atrapados cientos de gallegos, Ethel Vázquez cree que con dimisiones no se solucionan los problemas.

EN GALICIA, SIN KIT Dice además Ethel Vázquez que en Galicia no es tan necesario un kit quitanieves como el que propone la DGT porque hay un plan de viabilidad invernal. “Mi kit antinevadas es el plan de viabilidad invernal que tenemos en el gobierno gallego, está activo desde el uno de noviembre, tenemos un operativo de más de 400 efectivos, toda precaución es buena, pero como administración autonómica tenemos operativo”.

“Los ciudadanos merecen explicaciones por parte de la concesionaria por una situación que no consideramos tolerable, la concesionaria quizá esperó demasiado tiempo en cerrar esa infraestructura, debe de dar explicaciones, creo que el gobierno central está dando las explicaciones, y responsabilidades a la concesionaria”, aseguró.

Justifica la ausencia del director general de la DGT durante las peores horas de la crisis y dice que Pedro Sánchez tampoco estaba en Madrid, atribuyéndole al líder del PSOE las mismas responsabilidades que a Gregorio Serrano, el responsable de la DGT. “Lo recomendable es estar en el terreno, pero algunos que piden que tenía que estar en Madrid, podían estar en Madrid, el director general de Tráfico es responsable, pero también el PSOE que pide su dimisión, Pedro Sánchez también podría estar en Madrid velando por los ciudadanos que estaban atrapados en la AP-6”.

Y vuelve a insistir en la que las dimisiones no solucionan los problemas. “Lo fácil siempre es pedir dimisiones y responsabilidades a los demás, reflexión tenemos que hacer todos, esto no puede volver a ocurrir, pero dudo de que se arregle pidiendo ceses”.