2-1. La Peña castiga la indolencia del Mallorca titular

La Peña Deportiva se ha dado un alegrón a costa de un líder que no demost5ró su condición en Santa Eulària. Un inicio de partido demoledor no le bastó al Mallorca para llevarse la victoria de la Villa del Río para sumar puntos en un partido en el que se confirmó que el actual líder de la competición no atraviesa su mejor momento de la temporada, mientras que la Peña Deportiva sigue mostrando una clara mejoría en su juego.

El Mallorca, que llevaba cinco jornadas sin ganar, se adueñó del balón tras el pitido inicial, encerrando a la Peña en su campo y fruto de este dominio, se adelantó en el marcador en una gran acción individual de Álex Bustos, con un control orientado desde fuera del área y su disparo con la pierna izquierda se coló en la portería de un sorprendido Inmanol.

Un golazo que presagiaba un paseo militar, sin embargo, tras hacer lo más difícil, abrir el marcador, el Mallorca se olvidó de jugar y se dedicó a sestear, aunque siempre bien posicionado en el campo.

La Peña, que no había olido la pelota, empezó a asomarse al área de Reina. Con Pepe Bernal distribuyendo en la zona ancha, los locales vieron cómo se les anulaba un gol por fuera de juego de Marco Rosa. Minutos después, Erik se llenó de balón cuando estaba en una posición inmejorable en el área pequeña.

Imagen de los aficionados en la grada / Cadena SER

Del Mallorca no hubo más noticias hasta que, en el minuto 40', Cedric salió al galope desde su propio campo, combinó con Salva Sevilla y su posterior disparo se topó con una mano salvadora de Inmanol.

Poco bagaje ofensivo en los primeros 45 minutos y aburrimiento en la grada del Municipal de Santa Eulària, que presentó la mejor entrada de la temporada con un millar de aficionados y con una nutrida presencia de seguidores del Mallorca.

Tras el descanso, apenas varió la decoración. La Peña, en la que debutó el lateral Chechu, que causó una buena impresión, no se veía agobiada en defensa, pero tampoco tenía una salida para inquietar al portero Reina. El juego discurría por la zona ancha, abundaban los pelotazos, aunque siempre era el Mallorca el que daba la sensación de estar mejor posicionado sobre el terreno de juego.

Los minutos pasaban con una exasperante lentitud sin que se viera nada destacado. Algún destello ofrecían los locales, como una acción del lateral Marcos y su pase a la frontal lo remató Marc de Val, ligeramente desviado.

Los aficionados en la grada durante el encuentro / Cadena SER

El técnico del Mallorca movió el banquillo sacando del campo a Salva Sevilla, que en ningún momento impuso su jerarquía en la zona ancha. También buscó más mordiente Mori, dando entrada a Gorritz y Gallardo. Con la sensación de estar sufriendo un dolor de muelas, los espectadores aguantaron estóicamente hasta el final esperando que cambiaran las tornas y así fue porque La Peña de los últimos 20 minutos se 'comió' al Mallorca.

El Mallorca seguía sesteando en el campo y lo pagó en una jugada a balón parado que culminó el central Pau Pomar con un perfecto testarazo para poner la igualada en el marcador. Comenzó entonces otro partido de veinte minutos en el que el Mallorca volvió a crecer en intensidad para intentar llevarse la victoria, mientras que la Peña Deportiva empezó a creer que podía lograr un botín mayor al de un punto y en el minuto 79' Gorritz recogió un balón en el área grande y su remate con la pierna izquierda se coló por toda la escuadra de Reina. Un auténtico golazo que ponía a los locales con ventaja en el marcador, entre el delirio de la afición de Santa Eulària, mientras que los 200 aficionados del Mallorca se quedaron mudos.

El Mallorca trató de reaccionar en la recta final del choque, pero el marcador ya no se movió, lo que se tradujo en la primera derrota del Mallorca en toda la temporada y la segunda victoria consecutiva de la Peña Deportiva, algo que no se había logrado en la presente campaña.

La permanencia ya no parece una misión imposible.