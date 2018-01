El Xerez C.D. cae por 4 goles a 1 frente al Gerena

El Xerez sigue en caída libre. El equipo azulino suma ya su cuarta derrota consecutiva y la marcha de jugadores clave y el bloqueo federativo no prevén una mejora, al menos a corto plazo. Este domingo, en Gerena, cayó por cuatro goles a uno en una segunda parte en la que al equipo le faltó la gasolina. La expulsión de Guerrero por doble amarilla con el empate aún en el marcador marcó el partido y abrió la sangría.

Zamora volvía a la portería y Narváez, con pie y medio fuera del club, era titular, pero ni aun así. Las bajas de Gonzalo, José Vega y Carrión se hicieron notar desde el principio y ya a, antes de cumplirse el minuto 20 de partido, iba perdiendo el equipo azulino por un gol de Toni Sánchez. Juan Benítez empataría justo antes del descanso tras una buena jugada individual, pero tras la reanudación comenzaría el desastre. Guerrero fue expulsado y, poco después, Ángel se hizo un gol en propia meta para que el Gerena se volviera a poner por delante en el marcador. En la recta final del partido, Javi Medina y Pavón hicieron un gol cada uno para cerrar el marcador en un contundente 4-1.

Los problemas continúan y los resultados no acompañan. La situación no tiene buena pinta, veremos cómo soluciona Vicente Vargas esta papeleta. La semana que viene se suma una baja más, la de Guerrero por sanción, y no descartemos que salga algún futbolista durante los próximos días.