"Si metes la novela de Gopegui en Google le estallan los circuitos"

Filosofía, ciencia, darle muchas vueltas al coco y reflexionar hasta que rompamos nuestros propios esquemas preestablecidos. Todos estos son los ingredientes y las consecuencias de la nueva novela de Belén Gopegui. "Quédate este día y esta noche conmigo". Hoy nos ha acompañado Gopegui para contarnos el transfondo de esta novela.

No cabe lugar para la duda; nos estamos automatizando, olvidando de nuestras emociones "incluso las emociones se pueden aprender, quizá de lo que nos estamos olvidando es que podemos aprender". Ahora vivimos un recuento de gozos y penas "qué ha salido bien y qué ha salido mal" en vez de pensar "cómo puedo mejorar o qué es en lo que he fallado".

Bob Pop nos ha acompañado en este programa y nos ha transmitido su sensación después de leer esta novela. "La discrepancia en estos tiempos es muy complicada, incluso hacia uno mismo". Por eso le gusta tanto el argumento que mantiene y los protagonistas sobre los que se sostiene; "nunca están de acuerdo y ven la vida de otros modos diferentes, complementándose siempre. Es una actitud genial". Gopegui le da la razón. "Vemos las relaciones de forma disyuntiva: o lo uno o lo otro". Además dice estar "cansada de ver personajes femeninos que son la madre de o la amante de...".

"Personajes que piensan y que hacen pensar", que no solo actúan y que, cuando actúan, lo hacen con la calma que no nos suele acompañar. "Nos deberían enseñar algo esencial, no a labrarnos la carrera sino a estar en el camino y disfrutar de él. La vida sería más pausada así". Con esta pausa disfrutaremos de "Quédate este día y esta noche conmigo". ¡Un placer!