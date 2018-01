Palencia se quedó de nuevo a las puertas ante Melilla

Como en el anterior partido Palencia tuvo también opción de llevar el partido a la prórroga con un triple pero, en este caso Miso, muy forzado, no anotó y Melilla se llevó los puntos. Lo más positivo fue el gran partido de Nikola Cvetinovic, el mejor desde que viste la camiseta del equipo palentino anotando 23 puntos, los mismos que el pivot Fran Guerra, que fue el más decisivo en los melillenses.

Los de Joaquin Prado no aprovecharon algo que se da solo muy de cuando en cuando, que Dani Rodriguez no estuviera inspirado, y siguen fuera de play off, ahora con ocho victorias y diez derrotas. El próximo viernes vuelven a jugar en casa, esta vez contra Castellón, que les derrotó en la primera vuelta.