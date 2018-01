En caída libre

El Sevilla está en una situación límite. La luz no se adivina al final del túnel y, después de cambiar el entrenador, el equipo no ha mejorado. Frente al Alavés, no mostró mejoría alguna respecto a la etapa anterior. Con la bala del entrenador gastada, en una dinámica negativa que no se conocía en los últimos años, es difícil pensar que desde dentro del Sevilla puedan encontrar la solución.

Está claro que el gran error de Castro desde que llegó a la presidencia ha sido el nombramiento de Oscar Arias. La sombra de Monchi es alargada, pero el actual director deportivo no ha acertado, hasta el momento, en ninguna de sus gestiones y, por tanto, tampoco nadie confía en la posibilidad de revertir la situación.

El Sevilla salió con la intención de reforzar el centro del campo, con Pizarro y Geis -Nzonzi descansó- y en la primera parte, al menos, intentó competir. Sin pegada ni desborde en ataque, muy lejos del nivel que se le supone, pero intentando competir. No obstante, en dinámica negativa, con aire en contra, casi siempre sucede lo mismo.

En la segunda mitad llegó lo peor. El gol de Manu, en un nuevo despiste defensivo, abrió las heridas. Montella volvió a demostrar que está despistado, que no conoce bien al equipo, sacó del campo al mejor, Geis, y hasta Corchia fue el último cambio del italiano. Aún así, en el último arreón de Banega, creo un par de ocasiones de gol que tampoco entraron.

Situación límite. La caída parece no tener final. El panorama es aterrador. Con varios refuerzos, alguna aportación del banquillo y algún resultado positivo puede hacer que el Sevilla, al menos, recomponga la figura. Los objetivos, con este nivel, se han esfumado, sin duda alguna. La segunda vuelta se va a hacer muy larga para los dirigentes del Sevilla.

FICHA TÉCNICA:

Deportivo Alavés (1): Pacheco, Aguirregabiria, Laguardia, Ely, Rubén Duarte, Tomás Pina, Manu García, Ibai Gómez (Sobrino, minuto 90), Pedraza, Guidetti (Hernán Pérez, minuto 75) y Munir (Wakaso, minuto 85).

Sevilla FC (0): Sergio Rico, Mercado (Corchia, minuto 84), Kjaer, Lenglet, Carole, Geis (Sarabia, minuto 62), Pizarro, Banega, Jesús Navas (Muriel, minuto 72), Nolito y Ben Yedder.

Gol: 1-0, minuto 51: Manu García.

Árbitro Sánchez Martínez, murciano. Expulsó por doble amarilla a Rubén Duarte. Amarillas para Tomás Pina, Lenglet, Manu García y Kjaer.