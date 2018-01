UGT critica al Ayuntamiento por no recuperar la gestión Pública de la ayuda a domicilio

Desde UGT critican al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, por entregar a manos privadas (una vez más) el Servicio de Ayuda a Domicilio. En concreto a la UTE CLECE-SERALIA ya que las mejoras que dicen va a tener este Servicio, tanto para los usuarios como para los trabajadores, “no serán tales”, según la secretaría del sector sociosanitario y atención a la dependencia de UGT Raquel González Alonso, quien añade “hemos vuelto a comprobar que una cosa es la campaña electoral y sus promesas, y otra muy distinta la realidad de gobernar”.

UGT recuerda que tanto en el programa electoral de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) como en el del PSOE, se prometió la Gestión Pública de los Servicios Sociales Municipales (Punto 3º del Apartado “10 Compromisos Significativos” del Programa electoral del PSOE “Gestión Pública de los Servicios Sociales Municipales Privatizados”; y Capitulo 1º “Derechos y equidad social” del programa de VTLP “Impulsaremos la recuperación de la Gestión municipal de los anteriores servicios” (refiriéndose al Servicio de Ayuda Domicilio y del Servicio de Tele asistencia”.

La concesión a la UTE por 2 años, contemplándose una prórroga de otros 2 años, por lo que posiblemente esta concesión finalizaría en el 2022, “hace materialmente imposible el cumplimiento de estas promesas electorales”, según Raquel González.

UGT insiste en la necesidad de conseguir una gestión Pública y Directa de estos Servicios, “para que los beneficios empresariales repercutan directamente en los usuarios y en los trabajadores, garantizando tanto la atención al dependiente como la dignificación de los trabajadores”.

En la última concesión, se ha puntuado a la empresa Clece por tener un Pacto Social, “cuando dicho pacto no existe, ya que la negociación se rompió en septiembre del 2017, tras 1 año de negociación sin ningún acuerdo, algo que la Concejalía de Servicios Sociales sabe fehacientemente”.

UGT considera también chocante que el Ayuntamiento diga que la nueva concesión va repercutir no solo en mejoras para el Dependiente, sino en mejoras en las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores de este servicio, “ya que contrasta con la realidad porque en la propia concesión, se indica que “el 85% de la Plantilla tendrá una jornada media del 90% (32.5h/semana sobre máximo de 36h)”, es decir el Ayuntamiento no obliga a que la empresa tenga a las trabajadoras a Jornada Completa, (y si el sueldo medio con Jornada completa es de 873,57 euros, esto hace que la mayoría de trabajadores no llegará a este sueldo).

UGT califica de precarias condiciones de los trabajadores de este servicio, donde se abusa de jornadas parciales, y con servicios separados en tiempo y distancia; de trabajadores contratados en prácticas, que cobran el 80% del salario, manteniéndose este contrato durante 2 años, sin asegurarles un contrato estable tras estas “prácticas”.

Tampoco se mejoran, según el sindicato, las condiciones laborales ni retributivas, ya que estas últimas dependen de un convenio regional y precisamente este convenio va retrasándose más de 1 año.

Por su parte la concejal responsable de servicios sociales, Rafaela Romero, ha señalado que es muy complicado poder remunicipalizar un servicio como este debido a las “limitaciones que impone la ley Montoro y también a que es una competencia delegada por la Junta de Castilla y León”.

Respecto a las condiciones precarias de los trabajadores de ayuda a domicilio Romero recuerda “que no es el Ayuntamiento quién negocia el convenio laboral de los trabajadores, sino los sindicatos”