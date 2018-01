Carlos Saura:"He hecho las películas que yo he querido hacer"

Zaragoza desplegó este sábado su alfombra roja para celebrar la Gala de los Premios Forqué. Actores, directores y productores se dieron cita en el Palacio de Congresos de la ciudad, en estos primeros premios cinematográficos del año, que mostraron a Aragón como tierra de cine.

El director oscense Carlos Saura fue uno de los homenajeados al recibir la Medalla de oro por su trayectoria profesional. 40 películas a sus espaldas con títulos tan relevantes en la historia del cine como "Cría Cuervos", "Ay Carmela" "Tango" o "Bodas de Sangre" forman parte de su exitosa y extensa biografía. Durante este tiempo no le han faltado los reconocimientos entre ellos un Oso de Oro y dos de Plata como mejor director en Berlín , el Gran Premio del Jurado en Cannes y San Sebastián o dos premios Goya.

El presidente de la Asociación de Productores audiovisuales Enrique Cerezo fue el encargado de hacerle entrega del galardón. Saura al recibirlo: "en esta profesión puedo decir que he tenido mucha suerte en la vida, porque he podido hacer las películas que yo he querido en la vida, algo díficil".

Agradecía que fuese un premio que le otorgaban los productores y que se lo diesen en Zaragoza. Además señalaba que iba a seguir trabajando con la misma ilusión y bromeaba diciendo que espera que el próximo año también le entreguen otra medalla.