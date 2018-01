"Soy feliz en el Almería"

Fidel no se mueve del Almería, de momento. El extremo vio puerta frente al Nástic, y aunque ese gol no sirvió para sumar los tres puntos, se está reencontrando con su mejor versión. En las últimas semanas se ha hablado mucho del futuro del onubense, al que se le vincula al Granada, que busca un jugador de sus características. Alfonso García dejó claro en la Cadena SER que, “nadie va a salir en el mercado invernal”, pero aún quedan muchos días para que se cierre esta ventana.

Fidel comparecía en la zona mixta y no dudó a la hora de hablar de su futuro. Sabe que su nombre ha sonado para abandonar la disciplina rojiblanca, aunque no se ve marchándose en las próximas semanas: “Estamos en época de rumores con el mercado abierto. El compromiso desde que llegué al Almería se demuestra en el campo. Soy feliz aquí y espero seguir mucho tiempo”.

No es nuevo en el mundo del fútbol que llegue alguna oferta a última hora y todo pueda cambiar. Fidel Chaves entiende que su futuro está ligado al Almería, club con el que se comprometió hace dos veranos por cinco temporadas: “Asegurar algo al cien por cien es imposible en el fútbol. Ahora mismo no tengo ninguna oferta en firme, ni del Granada ni de nadie. Me quedan tres años más aquí y repito que soy muy feliz”.

Tranquilos

El punto contra el Nástic tiene su repercusión positiva en la clasificación. Perdió el Barça B y la cola queda a cinco. No hace mucho el Almería estaba inmerso en el pozo de la categoría y ahora puede mirar por el retrovisor a los rivales directos: “Los resultados nos están dejando respirar un poco más y nos colocamos en una zona más tranquila. De haber ganado habríamos dado un zarpado, pero el Nástic venía en buena dinámica y debemos valorar el punto en su medida”.

Recuperado

El mejor Fidel aún está por llegar. Con calidad de sobra para sentirse titular indiscutible en el equipo, reconoce haberlo pasado mal antes de la llegada de Lucas Alcaraz. Perdió la regularidad en su fútbol y no se sentía cómodo en el césped: “Recupero sensaciones. Antes de la lesión no estaba mostrando mi mejor nivel. Me ha tocado ver varios partidos desde el banquillo y hay que pasar por muchas situaciones.Creo que me vino bien junto con el parón de Navidad. Muy feliz por contribuir de nuevo”.

Rompe una lanza a favor de los delanteros Pablo Caballero, Hicham Khaloua y Juan Muñoz: “Es importante que sumemos todos. Estoy seguro de que los delanteros van a ver puerta, con toda seguridad”. Fidel no tiene previsto salir en el mercado invernal.