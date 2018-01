Nueva concentración este lunes 15 de enero, a las 12:30h, a las puertas del hospital Clínico Universitario de Málaga por los recortes de personal. "Es un hecho que debido a la demora que sufren los pacientes para ser intervenidos, se ha incrementado la actividad quirúrgica como plan de mejora para disminuir las listas de espera" se la queja que denuncia el sindicato de enfermería Satse en Málaga. "El problema radica en que todos los pacientes que se intervienen quirúrgicamente deben pasar por la unidad de hospitalización, antes de la intervención para prepararse y después de la intervención para vigilar y controlar sus constantes vitales, administrar analgésicos y antibióticos, realizar curas,... hasta su alta a su domicilio" según manifiestan.

Que las plantillas de profesionales de Enfermería no se revisan desde hace más de veinte años y que son insuficientes para poder garantizar una actividad enfermera dentro de la eficacia y la excelencia, es una denuncia reiterada; además se suma que se ha incrementado la actividad quirúrgica y no se han ajustado los recursos humanos al incremento de dicha actividad, lo que supone una sobrecarga de trabajo para los trabajadores de las plantas de hospitalización quirúrgica, que va en detrimento de la calidad de los cuidados que se prestan a los pacientes.

Los profesionales de Enfermería de las Unidades de Hospitalización Quirúrgica llevan más de un año informando a la Dirección del Hospital de que la plantilla de enfermeras es insuficiente y no acorde a las cargas de trabajo; lo cual está provocando casos de inseguridad personal y profesional que puede deteriorar la asistencia a los pacientes y sobre todo en momentos de urgencia extrema; son cientos los escritos que han registrado los profesionales notificando una plantilla no acorde a las cargas de trabajo. En Octubre de 2017 enviaron a la Dirección un pliego de firmas de todos los profesionales de enfermería solicitando el aumento de la plantilla y se le hizo llegar un informe detallado de todas las actividades que enfermería realiza en cada turno, evidenciando y justificando la necesidad de ajustar y reconocer ese incremento de plantilla.

"La realidad es que siguen habiendo recortes y las condiciones laborales en las que los profesionales de Enfermería deben desempeñar su trabajo ponen en riesgo la salud de los pacientes.

"No se cubren bajas laborales (Bajas por maternidad, accidentes profesionales, intervenciones quirúrgicas), por lo que no descansan las jornadas que les corresponden" añade Satse

No se contrata y por tanto no se sustituyen permisos reglamentarios de corta duración (Permiso por fallecimiento, permiso por ingreso hospitalario de familiares, licencias, etc); lo que incrementa aún más las deficiencias de recursos humanos (en el mes de Noviembre de 2017, ya se había generado un descubierto equivalente a aproximadamente 200 jornadas).

No pueden atender a los pacientes dentro de la calidad y eficiencia que corresponde al desempeño de su profesión, al tener que asumir un aumento de actividad quirúrgica y las gestiones que eso conlleva, con los mismos recursos.

La dotación de la plantilla está por debajo del ratio enfermera/paciente comparado con el resto de Hospitales de la provincia; mientras la plantilla en algunos Hospitales es de 4 enfermeras de mañana, 3 enfermeras de tarde y 3 enfermeras de noche para asistir y cuidar a 32 pacientes quirúrgicos, las unidades de Hospitalización quirúrgicas del Hospital Clínico, tienen una dotación de 3 enfermeras de mañana, 2 enfermeras de tarde y 2 enfermeras de noche para atender, vigilar y cuidar a 38 pacientes que han sido intervenidos.

Para el Sindicato de Enfermería la salud y seguridad de los pacientes es lo primero, por ello, y para evitar que estos profesionales puedan ser tachados en un futuro de negligentes en sus responsabilidades, tanto los profesionales de la Unidad como el Sindicato de Enfermería Satse, responsabilizan a la Dirección del Hospital de las posibles consecuencias que la dilatación en el tiempo de esta situación pueda generar en la seguridad de los pacientes.