Fin a la buena racha rojilla en El Arcoraz en un partido intenso y disputado

El Numancia cayó derrotado ante el Huesca (2-1) en un duelo intenso y vibrante entre dos equipos llamados a pelear por los puestos altos de la tabla, en un estadio, El Alcoraz, donde nadie ha logrado doblegar a los azulgranas. Un penalti a 15 minutos del final sentenció el partido, a pesar de que los de Arrasate, fieles a su forma de ser, pelearon hasta el final en pos de un empate que no llegó.

ficha técnica Huesca: Remiro, Alexander González, Pulido, Jair, Brezancic; Aguilera, Melero, Sastre (Ferreiro, m. 65); Cucho, Chimy Ávila (Luso, m. 80) y Alex Gallar (Íñigo López, m. 87). Numancia: Aitor Fernández, Markel, Dani Calvo, Carlos Gutiérrez, Saúl, Escassi, Íñigo Pérez; Pere Milla (Higinio, m. 81), Diamanka (Dani Nieto, m. 61), Marc Mateu; y Manu del Moral (Guillermo, m. 66). Árbitro: Varón Aceiton (Comité Balear). Mostró cartulina amarilla a los locales Pulido y Chimy Ávila y a los numantinos Escassi, Diamanka, Carlos Gutiérrez, Markel y Guillermo. Goles: 1-0, m. 52: Chimy Ávila; 1-1, m. 55: Íñigo Pérez; 2-1, m. 75: Cucho, de penalti. Incidencias: 5.000 espectadores en El Alcoraz.

La primera mitad fue de claro color local. Las ocasiones de los oscenses se sucedían sobre el marco de Aitor Fernández. Cucho, Chimy Ávila y Gallar concatenaron varias llegadas que no se materializaban por poco. La más clara, la de Chimy Ávila, que por poco no llegó a conectar bien con el esférico en boca de gol. El Numancia trataba de quitarse la presión del Huesca y con algunos contraataques dejó claro que no perdía la cara al choque. Manu y Pere Milla inquietaban pero sin demasiado peligro. También a balón parado lo intentaban los rojillos (en esta ocasión de blanco), como con un cabezazo de Dani Calvo en el segundo palo que se marchó fuera por poco. El partido era intenso, sobre un césped afectado por el agua, y sólo faltaban los goles, que llegaron en el segundo periodo.

Más abierta e igualada la segunda parte, las ocasiones se sucedieron en ambas áreas. En uno de los intentos rojillos, Cucho Hernández aprovechó el hueco en el costado izquiero de la zaga visitante para en velocidad poner un pase de la muerte que no desaprovechó esta vez Chimy Ávila. Sin embargo, lejos de amilanarse, el Numancia volvió a demostrar que aunque la cosa se ponga en contra no arroja la toalla. Íñigo Pérez, con un disparo desde la frontal que golpeó en un defensa, logró el empate apenas dos minutos después del tanto del Huesca. Con el choque convertido en un correcalles, el Numancia tuvo tres llegadsa claras, en las botas de Diamanka, Manu del Moral y Pere Milla, pero fue Aitor Fernández el que emergió para sacar varias manos de lujo a disparos de los atacantes locales. Gallar, luego, Chimy Ávila, de nuevo gallar, con un disparo que buscaba la escuadra y que hizo volvar al portero numantino y finalmente de Cucho. Aitor se mostraba imbatible, pero nada pudo hacer, a 15 minutos de final en la pena máxima, por mano de Guillermo, que ejecutó Cucho Hernández. Hasta el final, con más corazón que cabeza, el Numancia lo intentó, con remates de Guillermo y Carlos Gutiérrez, pero los tres puntos se quedaron en el invicto Alcoraz.