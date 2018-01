El Alavés gana con justicia al Sevilla y deja los puestos de descenso (1-0)

El Alavés consiguió una victoria de prestigio ante el un Sevilla timorato y bastante ramplón. Es cierto que tuvo el control del balón durante gran parte del choque pero apenas gozó de ocasiones claras para marcar. Un disparo de Banega en la primera parte y otro de Nolito en la segunda fue lo más reseñable. Los vitorianos salen de los puestos de descenso y los andaluces pierden una oportunidad clara de echar el guante al Real Madrid.

En el minuto 3 Banega probó a Pacheco, que envió el esférico a córner. Los vitorianos apenas creaban ocasiones y el Sevilla tenía el balón pero no llegaba con claridad a la meta rival. Manu y Pina desactivaron bastante bien a la medular andaluza que apenas combinaba. Con Banega empequeñecido, sólo las internadas por la banda de Duarte inquietaban al Alavés. El peligro local llegaba, básicamente, gracias a las faltas y los saques de esquina botados por Ibai.

En el 50 se reclamó un penalti por posible mano de Kjaer pero todo quedó en anécdota porque, segundos más tarde llegó el gol de Manu. Un derechazo al que no pudo llegar un Sergio Rico bastante dubitativo durante toda la tarde. A partir de ahí, los vitorianos se replegaron y comenzaron a sufrir, especialmente desde el minuto 83 cuando Duarte fue expulsado por doble amarilla. Nolito estuvo a punto de marcar en el último suspiro del partido pero estaba muy claro que la de ayer no era su tarde.

ALAVÉS: Pacheco; Martín, Ely, Laguardia, Duarte; Manu, Pina, Ibai, Pedraza; Munir y Guidetti.

Cambios: Hernán Pérez por Guidetti. Min. 74/ Wakaso por Munir (84), Sobrino por Ibai (90).

Banco Alavés: Sivera, Maripán, Torres y Medrán.

SEVILLA: Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Carole; Pizarro, Geis, Banega, Navas, Ben Yedder y Nolito.

Cambios: Sarabia por Geis (67), Muriel por Navas (72), Corchia por Mercado (84).

Banco Sevilla: Soria, Correa, N´Zonzi y Franco Vázquez.

ÁRBITRO: Sánchez Martínez. Murciano. Roja a Duarte en el 83 por dos amarillas en el 23 y 83. También amonestó a Pina (54), Lenglet (65), Kjaer (71), Manu (91) y Ely (92).

GOL: Min. 51. Derechazo de Manu que entra cruzado en la meta de Rico.

INCIDENCIAS: 19.413 personas en Mendizorroza. Más de un centenar procedentes de Sevilla.

MONTELLA. "A mí no me gusta comentar los resultados. Creo que al final hemos podido empatar porque hemos gozado de bastantes ocasiones en la segunda parte. N´Zonzi no ha jugador por decisión técnica porque llevaba jugando varios partidos seguidos. Cuando se pierde a uno no le gusta lo que ocurre. Tenemos que mejorar en velocidad y tenemos que esforzarnos para trabajar mejor. No me gusta hablar de mi mismo. Seguramente creamos mucho pero no concretamos. Si queremos estar entre los cuatro primeros hay que concretar las ocasiones. Todavía quedan 19 partidos y hay tiempo para quedar entre los cuatro primeros".

ABELARDO. "Sabíamos que era un rival muy complicado. El equipo estuvo a un altísimo nivel en todos los aspectos. Como entrenador me siento muy satisfecho con el comportamiento que han tenido los jugadores. De cero a diez les pongo un once. Nadie se ha dejado nada en el campo, han terminado vacíos. Estoy muy contento por la victoria y por salir de los puestos de descenso. Estamos haciendo que sea difícil ganarnos en Mendi. Ha sido una jornada positiva porque nuestros rivales no han puntuado pero la que viene puede ser al revés".