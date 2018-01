‘Propósitos de Año Nuevo’

Todos sabemos que los comienzos de año, como el final de las vacaciones, son época de buenos propósitos: estudiar inglés, hacer dieta, apuntarse a un gimnasio, dejar de fumar… Los seres humanos somos así, nos empeñamos en ponernos pequeños o grandes retos en momentos señalados para no perder la esperanza, especialmente cuando necesitamos creer que en algún momento habrá un antes y un después, que las cosas irán a mejor, que podemos, esta vez sí, intentar ganar la batalla.

Para mucha gente, muchísima, demasiada, el principal propósito de Año Nuevo es encontrar un trabajo. Me refiero, claro está, a un trabajo decente: con su contrato en regla, su alta en la Seguridad Social, un horario que no te impida verle la cara a tus hijos de vez en cuando y, ya puestos a pedir, un salario digno, que te permita, por lo menos, llegar a fin de mes sin hacer malabarismos con las facturas. De ahorrar mejor ni hablamos, ni tampoco de pretender vivir de lo que te gusta o se te da bien, de lo que has estudiado o de aquello para lo que te has preparado… Eso ya para mucha, muchísima gente, es un sueño, y, tal y como está el patio, permitirse soñar es un lujo al alcance de unos pocos privilegiados.

Un principio de año más, las cifras del paro, en nuestro país, son para echarse a llorar, especialmente aquí, en el sur del sur, a pesar del megapuerto que tenemos, del polígono industrial con el que convivimos, de la fábrica de empleo que supone Gibraltar, de la oferta turística de golf, playa y windsurf, de la que estos días sacaremos pecho en Fitur… a pesar de todo eso, los números no mienten, y no hay titulares que maquillen que detrás de cada cifra hay una historia, un drama personal o familiar, un reguero de sueños truncados.

Entre las cifras, un dato que llama la atención: el 47 por ciento de los parados registrados en la provincia de Cádiz tiene más de 45 años, y el 44 por ciento de ellos lleva más de doce meses sin encontrar un empleo ni nada que se le parezca. O sea, que casi la mitad de los desempleados de 45 años para arriba (a los que todavía les quedarían, en muchos casos, unos 20 años para poder jubilarse) corren un riesgo real de que su situación se convierta en crónica, y de estar ya en camino de desaparecer, para siempre, del mercado laboral.

Con este panorama, no es extraño lo difícil que resulta, por estas fechas, encontrar un hueco libre en las salas de estudio de las bibliotecas y en las academias de preparación de oposiciones. Son tan insuficientes las plazas ofertadas, y tanta la demanda, que pretender aprobar con plaza y convertirse en funcionario es algo así como aspirar a que te toque la lotería… Por ejemplo, en las últimas oposiciones libres de la Junta de Andalucía, en octubre de 2017, la lista definitiva de admitidos para el examen de administrativo era de unas 17.000 personas, para unas 90 plazas. Para el examen de auxiliar, 23.000, para otras 90. Hay que tener la moral muy alta para emprender un camino tan arduo, cuando la ley de la probabilidad es casi la misma que la que funcionaría comprando cupones.

Y sin embargo, seguirá habiendo, este nuevo año, otras miles y miles de personas intentándolo. Al menos, apuntarse a una convocatoria de empleo público te permite algo fundamental: tener esperanza. Y con esperanza, aunque sea remota, se vive ligeramente mejor que con los brazos cruzados en casa, enviando currículums que nadie se lee y rezando para que ocurra un milagro.