El Ayuntamiento de Algeciras tomará medidas para aliviar su asfixia económica

El Gobierno municipal algecireño ha explicado a los grupos de la oposición la situación generada como consecuencia de la carta remitida por el Ministerio de Hacienda al consistorio para reclamar soluciones al retraso en el pago a proveedores bajo amenaza de tomar medidas que podrían llegar a la retención de la participación en los Impuestos del Estado.

El concejal delegado de Hacienda, Luis Angel Fernández, ha manifestado que el gobierno municipal "ha tomado medidas para mejorar la situación económica y sigue trabajando para mejorar el periodo de pago a proveedores". Fernández reconoce "que no se va a poder llegar a los 30 días de retraso en el pago", como pretende el Ministerio, por una "situación heredada" que no se puede reconducir de inmediato. Los Populares insisten en que "no hay un sólo parámetro negativo" en las cuentas del bobierno algecireño.

El socialista, Fernando Silva, por su parte, ha calificado al gobierno Popular como "un gobierno desesperado". Silva considera que las soluciones propuestas por el gobienro de Landaluce "hipotecan a futuras Corporaciones".