Colectivos sociales se adhieren a la concesión de la Medalla de Andalucía al empresario linense Miguel Rodríguez

Son muchos los colectivos, partidos políticos, asociaciones benéficas, todos los alcaldes de la comarca, que apoyan desde el primer momento la solicitud de la concesión de la Medalla de Andalucía al empresario linense Miguel Rodríguez, propietario de las firmas Lotus - Festina. Hoy hemos invitado a Pedro Osuna, abogado y amigo personal de Rodríguez, a que nos dejase una semblanza que permitiese ver la trayectoria de este hombre hecho a sí mismo. Un hombre comprometido y solidario.

Me pide Radio Algeciras de la Cadena Ser, una semblanza sobre Miguel Rodríguez Domínguez, empresario linense para al que han pedido se le conceda la Medalla de Andalucía. El encargo, seguramente, viene determinado por la amistad que me une a Miguel, desde hace muchos años. La tarea de realizar un bosquejo biográfico sobre Miguel Rodríguez, aun para quienes le conocemos, resulta harto difícil, pues casi nunca habla de sus logros empresariales y lo que conocemos lo sabemos a través de alguna que otra entrevista en revistas del ramo relojero.

Así su biografía conocida apenas nos da para unos cuantos renglones: Nació en La Línea en 1948, emigró a Cataluña como tantos linenses cuando Franco cerró la frontera con Gibraltar. Trabajó de peón de albañil, lavacoches y empleado de una fundición, mientras por las noches estudiaba para delineante y, posteriormente, peritaje industrial. Para escapar de la mili emigró a Suiza con un billete de tren y 400 pesetas. Aprendió francés leyendo el periódico, se hizo camarero y militante del Partido Comunista de España. Pero le duró poco, porque le mandaron de observador a Bulgaria y a la vuelta fue tan crítico con ese capitalismo de estado, que le expulsaron del PC. No obstante él siempre ha defendido su condición de hombre de izquierdas. Alguna vez ha dicho: “Soy hombre de izquierdas y eso es una concepción del mundo. Un empresario debe enriquecerse pero también dar riqueza y puestos de trabajo a la sociedad”.

En Suiza participó en la creación de Comisiones Obreras y fue mecánico de una fábrica de turbinas, hasta que, pasados diez años, ya podía volver a España porque su deserción había prescrito y había democracia en nuestro país. Cuenta que se reía de sus compañeros cuando estos querían volver a España para montar un negocia. ¡Él lo que quería es trabajar en la Seat para hacer de sindicalista!

Pero no ocurrió así y Miguel Rodríguez se convirtió en empresario por azar y necesidad, según cuenta él mismo. Y es que viendo lo bien que se vendían unos relojes que se había traído de Suiza, abrió una tienda en el corazón del barrio chino de Barcelona.

Pero pronto comprobó lo aburrido que era estar detrás de un mostrador; era su mujer quien atendía a los clientes mientras él discutía de política en Las Ramblas.

Y entonces Miguel cogió su maleta y se fue a vender relojes por toda España. Y vendió tantos que pronto pudo comprar la marca que vendía: Lotus, y más tarde vendría Festina y luego Yaguar y Candino. Hoy día, ese empresario casi por casualidad, es dueño de un imperio relojero, con centenares de trabajadores en España y en todo el mundo. Su secreto: Dice él que Trabajar mucho, días sin dormir, jornadas de 40 horas y reinvertir las ganancias en expandir su empresa y crear imagen de marca. Pero no cabe duda que tras esa pinta, más de taxista que de alto ejecutivo, se esconde una cabeza privilegiada, con una visión para los negocios que, como Rey Midas, convierte en oro todo lo que toca.

A pesar de su éxito como empresario Miguel Rodríguez siempre ha querido ser una persona anónima, que huye de la fama y la publicidad. Anonimato que siempre ha querido.

Con todo para quienes tenemos el privilegio de conocerle, lo más interesante de Miguel es su valía humana. La sencillez y cercanía de su trato y la preocupación por los más necesitados. Son múltiples las ayudas que ha prestado, y presta, a instituciones de todo tipo, tanto en su pueblo La Línea, como en la comarca, y siempre de una forma callada y sin pretender recompensa ninguna.

Es de destacar en Miguel su sentido de pertenencia a esta tierra. Siempre ha defendido su condición de linense y de andaluz hasta la médula, aunque no le guste el flamenco ni el futbol. Alguna vez le oí decir: “No se puede ser todo: alto, guapo, rubio y andaluz, yo no soy ni alto, ni guapo ni rubio, pero soy andaluz”. Siempre le dolió el trato de segunda que les daban a los andaluces en Cataluña y nunca entendió que la política no hiciera nada para remediarlo. Precisamente por su sentido de andaluz Miguel es también profundamente español. Conocida es su actitud ante el independentismo catalán, participando, como uno más, bandera en mano, en la recientes manifestaciones contra la independencia, convocadas por la Sociedad Civil Catalana.

Por sus méritos como empresario y emprendedor andaluz en todo el mundo, Miguel Rodríguez hace tiempo que se merece ser reconocido y distinguido por su gente y por su tierra. Aún más se lo merece por su condición humana, por su sentido de la solidaridad y de la justicia social.

Miguel Rodríguez nunca ha pretendido ni buscado honores. Tampoco esta distinción que ahora se le pide. Es un hombre libre, que dice lo que piensa y que casi siempre suele ser “políticamente incorrecto”. Una vez dijo: “He dado muchas veces la vuelta al mundo y nunca me he encontrado a nadie de cara que me diga que me puede ayudar”.

Ya es hora que le reconozcamos a Miguel su valía. Hombres como él, hacen que nos sintamos orgullosos de ser andaluces. Ojalá que esta iniciativa culmine con éxito.

Y tras las palabras de Osuna las muestras de cariño y admiración de algunas de las personas con las que hemos hablado en Hoy por Hoy Campo de Gibraltar. José Expósito, uno de los promotores de esta iniciativa comentaba que después de escuchar lo que Rodríguez había hecho en el Centro Contigo y el Hogar de Marillac, que gestionan las Hermanas de la Caridad, y su trato con los enfermos y los niños que allí son atendidos "pensé que ya era hora de que la gente conociese a un linense que nació en un barrio de trabajadores de La Línea y que se vuelca con su pueblo, ese es uno de los motivos que me hizo pedir la Medalla de Andalucía para Miguel Rodríguez".

También ha pasado por el programa Juan Moriche, periodista y portavoz del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar. Rodríguez colaboró decididamente con el foro. "Hicimos unas prospecciones en el cortijo del Marrufo, al lado de la Sauceda, donde Franco bombardeó y metió fuego a las casas y a los supervivientes los llevó al cortijo del Marrufo donde cada día se fusilaban a seis o siete personas. Cuando Miguel Rodríguez se enteró de que habíamos conseguido encontrar los restos de cuatro asesinados se puso en contacto con nosotros, porque Miguel es nieto y bisnieto de fusilados, de hecho su madre nació en la Sauceda por lo que su madre se vino primero a Jimena y luego a La Línea". Miguel Rodríguez se encargó de financiar las exhumaciones de El Marrufo, el arreglo del cementerio de la Sauceda y además adquirió una casa en Jimena, en la calle Sevilla, que hoy día es la Casa de la Memoria.

Sor Magdalena fue una de las creadoras del Hogar Marillac en unos terrenos del Zabal, en La Línea. Recuerda que tenían un serio problema con las aguas residuales, estuvieron pidiendo ayuda, tanto privada como institucional, pero nadie respondió a su llamada, fue entonces cuando alguien les puso en el camino el teléfono de Miguel Rodríguez. "Nos resolvió el problema de una manera natural, se portó como un amigo y dando respuesta efectiva a la necesidad".

Y por último el alcalde de La Línea, Juan Franco, que se muestra orgulloso de contar con un linense del nivel de Miguel Rodríguez. "Para la ciudad de La Línea y para mi como alcalde sería un honor que un linense con una trayectoria tan destacada contara con este nombramiento". Franco ha destacado además el carácter "para mi más importante y es que Miguel Rodríguez no se ha desentendido de su entorno. Miguel ha ayudado a muchas personas y a muchas entidades sociales de la ciudad". Juan Franco espera que la Junta sea sensible ante la petición que se hace con la unanimidad de todos los grupos políticos y que se escenificará el póximo miércoles en una Junta de Portavoces donde se planteará un acuerdo de adhesión a ese reconocimiento para Miguel Rodríguez.