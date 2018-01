Yolanda Cruz publica con Planeta su novela "Cristales en el cielo de Manhattan"

Nació en Gibraltar pero se crió en La Línea y allí sigue. Desde siempre ha sido muy creativa "me he sentido atraída por la literatura, crear historias, tramas y personajes, que reflejaba en relatos o novelas cortas desde muy jovencita". Se llama Yolanda Cruz Ayala y "Mermelada de pétalos de rosa" fue su primera novela "con la que quedé entre las finalistas del Premio Planeta en 2013. Sin duda un reconocimiento que me ha servido muchísimo".

Pero es con su segunda novela, "Cristales en el cielo de Manhattan", la que ha dado a conocer a esta escritora "gracias a las estupendas críticas recibidas, primero fue editada en formato digital, por ese motivo la editorial Planeta se decidió a publicarla en formato papel. Salió el pasado tres de octubre al mercado". Y el pasado noviembre Crisales en el cielo de Manhattan llegó a Madrid "donde me presentó la periodista y amiga, Gema López, (enamorada de mis novelas). También me acompañaron Marisa Martín Blázquez, Chelo García Cortés y Gustavo González, que me leen y apoyan desde siempre".

Pero entre 2013 y 2017 Yolanda ha continuado escribiendo "y puedo decir con satisfacción, que tanto la tercera novela, "El Sonido de las Estrellas" como la cuarta, "Sin Latido" han obtenido un informe de lectura, por parte de la editorial, muy bueno y estoy a la espera de que me informen sobre la fecha de publicación".

Pero hay un par de datos importantes para ella, por un lado el emocional, "me enorgullece decir que la ONCE eligió la novela para convertirla en audiolibro, y he recibido, en concreto de una persona con agudeza visual mínima, una opinión increíble". Y otro dato importante, "Cristales en el cielo de Manhattan ha sido propuesta a Atresmedia para ser llevada a la pantalla, dado el carácter cinematográfico de la novela. Como digo, es solo una propuesta, pero estoy muy feliz de estar entre las elegidas". Nosotros también nos sentimos muy orgullosos y le deseamos todo lo mejor.