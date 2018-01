"No hemos robado nada", se defienden Villalta y Moreno

Alcalde y ex alcalde de Aller, defienden su inocencia desde el banquillo de los acusados: están acusados de prevaricación y la Fiscalía pide para David Moreno y Gabriel Pérez Villalta, una pena de diez años de inhabilitación por haber pagado, contra el criterio del interventor, a la asociación que gestiona un polideportivo de Moreda. Ellos sostienen que el convenio en el que se amparan era renovado de forma tácita, mientras Intervención dice que no había convenio en vigor para abonar esas cantidades.

“No hemos robado nada”, han insistido tanto Villalta como Moreno, a pesar de que “algunos siguen sembrando la duda”, afirmaron. La causa se deriva de la denuncia del Grupo Popular contra los dos alcaldes socialistas de Aller, que suman casi 40 años de mandato. El ex alcalde, Pérez Villalta, resaltó, antes de entrar en la sala de vistas, que nadie ha robado nada y puso el acento en el contrasentido que supone la denuncia del Grupo Popular, justo por abonar lo que le había exigido que pagara en un Pleno. Recordó cuando la actual presidenta de Hunosa y ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aller, Teresa Mallada, "pidió la palabra en el Pleno y me dijo que no habían cobrado ese mes los monitores y que me atuviera a las conscuencias si volvía a suceder. Pagué y me denunció por haber pagado", explicó.

El actual alcalde, David Moreno, sostiene que en todo momento se ha respetado la legalidad y confía en demostrarlo durante la vista. Se mostró "tranquilo porque, después de cuatro años, podré explicarme ante el Tribunal y aportar todos los docuementos". Tanto Pérez Villalta como David Moreno fueron elegidos en las listas del PSOE. David Moreno fue expedientado por la Federación Socialista Asturiana al no dimitir cuando le fue abierto juicio oral, tal y como exige el Código Ético del PSOE. A partir de ese momento, pasó a ser concejal no adscrito, condición a la que le acompañaron también los otros cinco concejales socialistas de Aller.