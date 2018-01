Darío Martín: “Tengo la sensación de que no podemos hacer lo que queremos hacer y eso me frustra”

El Atlético Tomelloso no fue capaz de ganar el pasado domingo al Almagro. El mal estado del terreno de juego, que hace cada vez más imposible jugar al fútbol, y la poca continuidad que le dio el colegiado al encuentro, terminaron desquiciando a un Darío Martín que medita muy bien la solución para salir de esta crisis de resultados. Ante el Almagro, el equipo lo intentó, propuso cosas buenas y tuvo buenos minutos, pero conforme fueron pasando los minutos se dio cuenta de que el césped del Paco Gálvez está para todo menos para jugar al fútbol.

Y pudo ser peor si Buyo no se erige como el mejor de su equipo con dos paradones de auténtico mérito que puso a la grada en pie. Pese a ello, el empate fue justo y el Atlético Tomelloso ya piensa en la siguiente cita en casa ante el Pedroñeras, partido que se disputará este domingo y de nuevo a las 16.30h horas.

Reconocía el técnico del Atlético Tomelloso tras la conclusión del encuentro que “el partido ha estado muy igualado y creo que el empate ha sido justo” y lamentaba que “poco a poco el partido ha ido muriendo y no ha pasado mucho” por lo que “lo mejor que ha podido pasar es que ni uno ni otro equipo ha encajado gol”.

Del mismo modo, Darío criticaba que “en la segunda parte, “si se han jugado quince minutos han sido rabiando” y aplaudía a su rival porque “ellos han venido a hacer su partido, les interesaba sumar y lo han conseguido”. Ni los cambios fueron suficiente para abrir la lata. “A veces no gana el equipo que más delanteros pone. Nosotros hemos intentado a tres jugadores de ataque y no ha salido”.

Respecto al mercado de fichajes, el entrenador del Atlético Tomelloso apuntaba que “Luque me ha gustado mucho, pero tengo que valorar las necesidades con más detenimiento porque, o lo vemos muy claro, o no nos vamos a precipitar”. Por último, Darío se iba con cierto sabor de impotencia. “Me voy con la sensación de que no podemos hacer lo que queremos hacer y eso me frustra. Llevamos cuatro o cinco partidos que las cosas no se nos ponen de cara”.