El Cádiz sigue firme: no negocia por Álvaro García

Álvaro García es uno de los jugadores de moda de segunda división. El futbolista franquicia de un Cádiz que no quiere perder a uno de sus referentes a mitad de temporada. Ante el Córdoba hizo dos goles y fue uno de los mejores del equipo en una semana en que su nombre ha vuelto a sonar con una posible salida.

En los despachos de Carranza lo tienen claro. No se mueve en su postura: o viene un equipo que abone su cláusula al completo o no se marchará. A principios de temporada el Getafe puso sobre la mesa 5 millones de euros, pero el Cádiz no accedió a negociar. Se vivieron días de tensión, tanto que Álvaro no entrenó hasta que no se cerró el mercado. Tras esto se cerró su renovación con un aumento de su cláusula de rescisión. Ahora quien quiera llevarse al extremo tendrá que pagar 8 millones de euros si el equipo cadista sigue en segunda y 16 si los amarillos ascienden a primera división.

Además, en el Cádiz no conocen del interés de ningún equipo en hacerse con los servicios del jugador mediante el pago de la cláusula. A pesar de todo habrá que esperar hasta que acabe el mercado para que la afición cadista esté tranquila definitivamente.