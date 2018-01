La chirigota del Vera se come el Falla

Así ha sido la séptima preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz

CORO ESTAMOS ENCANTADOS

El coro de Longobardo incorpora voces de mujer, a las que saluda en un segundo tango que se convierte en un homenaje a las pregoneras de este año y, por general, a todas las mujeres de Cádiz. Desde la presentación se observan fallos de afinación y problemas de ejecución. En el primer tango se habían presentado y habían explicado el veneno que sienten por la fiesta. Los cuplés los reservan a ampliar la estadística de temas dedicados a la independencia de Cataluña y a un niño superdotado que con 20 años había acumulado tanta riqueza y tantos éxitos, que ya tenía una condena de 30 años en Alcalá Meco. En el tango, mescolanza de medlodías, desde Paco Alba a El Barrio. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,26

CHIRIGOTA LOS MANIÁTICOS

Los maniáticos de Sanlúcar de Barrameda tienen un montón de manías que desgranan (sin demasiada gracia) en su presentación. El primer pasodoble, reivindicativo sobre su derecho a participar en el concurso sin preselección. El segundo pasodoble, contra el presidente del Gobierno. Letras de cuplés cortitas, con referencias a las agrupaciones que cantan esta noche, y otro con remate sexual. El tipo estaba bien para sacarle más partido. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,25

COMPARSA LOS DESVELAOS

"Gaditanos, a despertarse". Buena presentación. Frescas voces, perfecta vocalización. Bien llevado el tipo que invita a no quedarse dormidos. Primer pasodoble a cómo cantan los gaditanos. "Si te canta un gaditano, tiembla el aire que respira", lanzan en una letra sobre el arte gaditano, aunque la letra no termina de cerrarse del todo. Sencillez en la música y la interpretación. Muy buena letra la del segundo pasodoble a los "ofendiditos" del carnaval. Correctos cuplés y bonito estribillo. "Cádiz no te deja dormir porque te pone los ojos como platos". Muy correcta la interpretación vocal desde la sencillez y la afinación. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 6,46

CUARTETO MISSION IMPOSIBLE: LOS ASTROMANTAS

El estreno del cuarteto escrito por Antonio Rivas, con los nervios de la primera vez, comienza con algunos silencios incómodos, pero la interpretación va mejorando hasta dejar buenos momentos con esta historia de astronautas con personalidades hiperbólicas. El público aplaude algún momento. No sale del todo mal parada su primera parodia. Cuplés a un sueño en el que el miembro viril supera la gravedad y un segundo, mejor, sobre las primeras palabras que pronuncia un bebé. El tema libra, cantado, provoca también algunas buenas risas, que dejan agradables sensaciones para un posible pase. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,67

COMPARSA LOS ÁNGELES DE LA GUARDA

"Que tus penas son las mías". Los Carapapas se presentan transmutados en una comparsa distinta, sin estridencias, cantada con fuerza, pero sin gritos. Bonita presentación que marca la línea de esta nueva etapa. El pasodoble incide en la idea. Los Carapapas han vuelto a su barrio, a su santuario, a la Viña. El segundo es una historia de amor. No hay agudos que chirríen, todo el pasodoble se hace con gran delicadeza, aunque, en ese intento de simplificarse, los Carapapas han reducido algo su capacidad de producir el pellizco necesario. Habrá que esperar a las letras de próximas fases. Cuplés por encima de la media y un bonito estribillo donde las voces tiran hacia arriba. El popurrí sigue la tendencia de la serenidad. Buen grupo. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 6,55

CHIRIGOTA NO TENGO EL CONGO PA FAROLILLOS

Vera Luque y su grupo se marcan una presentación muy divertida en el marco de un poblado del Congo, con un chiringuito de menú impresionante. Y es que todo lo que sirve esta chirigota es de enorme calidad. Primer pasodoble, de corte serio, con una música maravillosa y una letra nostálgica que emociona. Segundo pasodoble, y sorpresa, cambia de música y se marca una enorme letra de corte divertido que repasa a toda la clase política. Los cuplés consiguen enormes risas en torno a Junqueras y Chiquetete. Casi lo mejor está en el popurrí con cuartetas maravillosas como la de la interpretación del pasodoble en una boda zulú. Vera Luque presenta credenciales para otro primer premio. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 8,13

COMPARSA ORO NEGRO

Tipo raruno. Manchados de petróleo. Muy bien cantada la presentación. Elegante interpretación, sin tantas estridencias del año pasado. Correctos pasodobles. El primero, un paseo amargo por Cádiz. El segundo, una reivindicativa letra por el caso de La Manada. "Vergüenza de ser hombre", terminan. Cuplé para el ojo de Junqueras y otro para los achaques del padre. Ninguna de las cuatro letras, sin ser fallidas, pasará a la memoria colectiva. El popurrí con varios instrumentos, lluvia de dinero y remata con lanzamientos de papelillos dorados. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,67