Robaban a personas mayores con falsas revisiones de la luz

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burgos a dos hombres, I.E.S. de 24 años y J.D.B. de 26 años de edad, ambos con domicilio en la ciudad de Madrid, por un presunto delito de hurto y robo con fuerza. La llamada a la sala del 091 de una de las víctimas hizo posible que los policías lograran detener a dos sujetos que se encontraban aún en las escaleras del edificio tras haber hurtado joyas a personas mayores en sus domicilios, haciéndose pasar por comerciales de empresas de servicio. Los dos hombres se presentaban en los domicilios como trabajadores de la Junta de Castilla y León con la excusa de ofrecer nuevos contratos para abaratar las facturas de la luz. Mientras uno de ellos entretenía a los ocupantes de la vivienda, el otro entrraba y procedía a revisar todos los enchufes de las habitaciones, momento en el que sustraía las joyas que pudieran estar más accesibles, sin que los propietarios se percatasen. La Policía Nacional se personó en el lugar y se topó en el rellano de la escalera del portal con los dos sujetos, dándoles el alto, e intentando huir uno de ellos, siendo interceptado cuando se deshacía de varias cajas de joyas que llevaba entre sus ropas y que fueron reconocidas como propiedad de los denunciantes, procediendo a la detención de los dos individuos. Investigadores de la Policía Nacional han podido esclarecer dos delitos de hurtos de joyas en Guadalajara y un delito de hurto en Villa de Vallecas, imputados a estos sujetos con el mismo modus operandi. También se les imputó un delito de robo con fuerza ya que el vehículo, con el que se trasladaban de ciudad en ciudad para cometer los delitos y que estaba estacionado en las inmediaciones del lugar de los hechos, había sido sustraído en Guadalajara. Los detenidos fueron puestos a disposición Judicial

Consejos de seguridad ante "falsos comerciles" de empresas de servivios

La Policía Nacional recomienda a la ciudadanía en general, y de manera especial a nuestros mayores, que se mantenga alerta y no dejen nunca entrar a extraños en sus hogares. Para evitarlo, desconfíe siempre de quien llame a su puerta ofreciéndole cualquier producto, solicitando información para cualquier organismo público, asociación u otro pretexto. Si no tiene mirilla, instálela. Los cerrojos de cadena pueden no detener a alguien que esté determinado a pasar. Mantenga la puerta cerrada hasta que pueda identificar plenamente a la persona. Tenga cuidado con los servicios técnicos que no hayan sido solicitados por usted o por su familia. Exija siempre acreditación a los representantes de servicios técnicos (gas, luz, agua, reparaciones, cobros, etc.) y confírmela telefónicamente. No pagar en efectivo ninguna revisión que nos venga impuesta o mediante coacción y tenga a mano el teléfono para avisar al 091 ante la mínima sospecha. Recordar que el Plan Mayor de Seguridad de la Policía Nacional, trata de fomentar la confianza de las personas mayores en la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y desarrollar conductas proactivas para la denuncia de las situaciones y delitos de los que puedan ser víctimas, así como de asesorarles en la adopción de medidas preventivas para evitar que sean víctimas de estos hechos delictivos.