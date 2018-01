El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena, ha asegurado en la SER que los servicios que se presten en el Parque Nacional del Teide no serán privatizados en ningún momento. Además, garantizó que no se va a cobrar por el mero acceso a este espacio protegido y que los residentes no tendrán que pagar en ningún caso.

