Riesgo de desahucio para una ferrolana afectada por "recibos falsos" del alquiler

Una vecina del barrio ferrolano de Caranza, Silvia Teixeira, ha comparecido en los juzgados de Ferrol ante el riesgo de desahucio por una denuncia de su arrendataria. Sin embargo, la afectada dice que le presentó "recibos falsos" y que la casa no está registrada a su nombre. Le reclama cuatro de ellos, por 325 euros cada uno. Pendiente de una ayuda al estar en paro, tiene a su cargo a dos hijos, uno de ellos menor de edad.

Ha pedido una vivienda al Concello de Ferrol, que se ha comprometido a culminar los trámites "en nuestra mano", según la edil de Bienestar, Saínza Ruiz. Teixeira, de origen portugués, tiene nacionalidad española y vive en la zona desde hace varios años, pero carece de familia en el entorno y se ha visto abocada a reclamar respaldo a vecinos y allegados. Colectivos sociales la han arropado ante el Palacio de Justicia y han asegurado que la arrendadora compró la casa por 16.000 euros, pero el IGVS argumenta que no "es de ella mientras no la registre, no la podría alquilar".