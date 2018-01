Conmoción en Novelda tras conocer la presunta participación en el crimen de la mujer del joven Antonio Navarro

El pasado viernes, la Policía Nacional detenía a la esposa de Antonio Navarro “El Caldós”, de 36 años que fue asesinado en su garaje de Valencia el pasado mes de agosto, así como a un compañero de trabajo de ésta, como supuestos autores dela crimen.

La detenida, María Jesús Moreno, enfermera, de 27 años y también vecina de Novelda es considerada coautora del crimen, mientras que el hombre, de 47 años, sería el autor material de las ocho puñaladas en el tórax que acabaron con la vida de la víctima.

Las investigaciones, pronto desviaron la atención en el entorno de la víctima ya que se descartó el robo como móvil por la violencia del ataque y otros indicios que apuntaban a que el autor o autores estarían esperando a la víctima, conociendo sus horarios, para acabar por sorpresa con su vida.

Durante los interrogatorios, el hombre de 47 años ha exculpado en todo momento a Maje de lo sucedido, de hecho, la presunta coautora ha afirmado que estaba obsesionado con ella aunque las investigaciones apuntan a que ambos habrían mantenido una relación e incluso, él podría haber contratado un seguro de vida con beneficiaria a la detenida y no a su mujer.

Una noticia que ha supuesto un jarro de agua fría para la familia de la víctima que no entiende cómo María Jesús pudo haber participado en este crimen. Y es que, según apuntan desde su entorno más cercano, el idilio extramatrimonial que mantenía no era el primero, de hecho, antes de casarse la víctima ya conoció una infidelidad, la relación se terminó durante unos meses y volvió a retomarse e incluso estuvieron a punto de no casarse.

La presunta coautora, afirma que dio el paso adelante por miedo a la reacción de su familia, de profundas convicciones religiosas.

Los interrogatorios continúan mientras ambos permanecen ingresados en prisión.