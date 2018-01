La mejor liga para unos pocos

La denominada mejor liga del mundo sigue acumulando despropósitos evitables que no hacen sino pasar por el barro la imagen de la competición. La propia organización, la LNFS no pone los medios suficientes, no presta la atención debida para que lo ocurido el pasado fin de semana en tierras navarras, no suceda. Los que pagan las consecuencias, son los jugadores, los que debieran recibir el mimo y todas las atenciones de los responsables de la competición. Durante toda la pasada semana, las goteras en el Ciudad de Tudela ya impidieron que la semana de trabajo de los jugadores del Aspil transcurriera con normalidad. Esas mismas goteras provocaron que el partido tuviera que ser suspendido antes del decanso, que el Santiago tuviera que quedarse para jugar el domingo lo que restaba en Pamplona y llegara el domingo por la noche reventado, mascando una derrota encajada en el último segundo, y prácticamente sin tiempo para preparar el partido de mañana ante Palma. Otros equipos podrán jugar el miércoles. Son muchos los aspectos (nivel arbitral incluído) que se han ido descuidando mientras sólo parecen preocupar los de boato, foto y dietas a percibir. Así están las cosas en la mejor liga del mundo. Dicen algunos.

Con este panorama, el equipo blanco no tiene tiempo para lamentarse de la derrota ante Aspil Vidal Ribera Navarra, una derrota dura y cruel de la que Valladares habló en rueda de prensa “Es muy cruel que a falta de un segundo, después de tantas adversidades, no te traigas un punto para casa. Te vienes fastidiado, pero mañana ya tenemos otro partido y no tenemos tiempo para lamentaciones”. De lo rocambolesco de la suspensión del encuentro del sábado y la celebración de lo que restaba en el día de ayer, Santi dijo “Los únicos beneficiados de toda esta historia son la afición de Tudela y el equipo, que yo creo que les van a hacer un pabellón como Dios manda”.

La plantilla blanca preparará, en solo una sesión tras la pérdida de un día de trabajo por lo sucedido en Tudela, el encuentro de mañana ante Palma Futsal. Un conjunto que llega situado en la 7ª posición de la tabla y que suma cuatro empates consecutivos en las últimas jornadas de Liga. Santi Valladares habló de su rival de mañana en rueda de prensa “Palma tiene una gran plantilla, que se ha reforzado en el mercado invernal, y que cuyos descartes son jugadores de primer nivel. Además cuentan con dos días más de descanso que nosotros (jugaron el viernes ante Peñíscola). Esperemos que no nos pase factura”. Situaciones totalmente distintas de dos conjuntos totalmente diferentes “nosotros no tuvimos descanso, jugamos ayer con 8 jugadores, tenemos una plantilla corta y además contamos con varias bajas… No tenemos la plantilla que tiene Palma Futsal y aún por encima tenemos el condicionante de todo lo que nos pasó este fin de semana”, comentó Valladares quien, pese a todo, también afirmó con rotundidad que los jugadores pelearán hasta que las fuerzas se lo permitan “Haremos todo lo posible para que sufran y no les pondremos las cosas fáciles. Este es el Club de la Lucha y sigue muy vivo. Que nadie dude de que vamos a competir hasta el final”.

En el partido de mañana los de Santiago quieren recuperar las sensaciones positivas del pasado encuentro en casa; en el que lograron la primera victoria del año 5-1 ante Gran Canaria, y sumar para alejarse de los fantasmas de los puestos de abajo “Los tres puntos nos vendrían de perlas porque los de abajo aprietan. Esto va a durar mucho y nosotros tenemos que arrancar”.

La convocatoria para el encuentro ante Palma Futsal no se conocerá hasta mañana, ya que dependerá del entrenamiento que la plantilla blanca realizará esta tarde; única sesión que el equipo podrá realizar antes del partido.