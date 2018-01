“No va a haber prohibiciones de cera ni en Cuaresma ni en Semana Santa”

El presidente de la Federación de Cofradías, Jesús Muros, advierte que las prohibiciones vendrán tras el Domingo de Resurrección, cuando empiecen a subir las temperaturas y se compliquen los efectos de la cera en el asfalto

La cera va a ser uno de los puntos candentes en el mundo de las cofradías para este 2018. Tras la polémica que surgió tras la pasada Semana Santa entre el Ayuntamiento y la Federación de Cofradías por los gastos y molestias que ocasionan los residuos de cera en el asfalto, son muchos los cofrades que siguen interrogándose acerca de lo que ocurrirá en las próximas semanas, cuando empiecen los primeros traslados y vía crucis.

Jesús Muros ha explicado a SER Cofrade que las conversaciones con el Ayuntamiento en este sentido son fluidas y que no habrá ningún problema en que las distintas cofradías usen cera encendida tanto en sus actos cuaresmales como en el transcurso de su estación de penitencia. No obstante, la problemática vendrá tras el Domingo de Resurrección y las salidas que tengan lugar después de esta fecha. Muros ha comentado que “la subida de temperaturas es lo que complica verter cera en el suelo”.

El presidente de la Federación ha señalado, igualmente, que en el transcurso del Pleno de Hermanos Mayores de este martes, 16 de enero, tenga lugar probablemente la constitución de una comisión para tratar con el Ayuntamiento todas aquellas cuestiones que van más allá del Plan Parihuela, como la cuestión de la cera. Esta comisión, según ha podido saber esta redacción, estará formada por el propio Jesús Muros así como por dos hermanos mayores. La Hermandad de la Lanzada y la Hermandad de la Estrella parecen haber propuesto a sus respectivos hermanos mayores como posibles miembros en esta comisión.

Jesús Muros: “Todavía hay calles sin limpiar desde el Jueves Santo”

La revista Gólgota, en su último número, publicaba una entrevista al presidente de la Federación de Cofradías donde, además de hacer una valoración de los cuatro años de su mandato al frente de este órgano, trataba ampliamente el conflicto que se ha generado a raíz del uso de cera encendida.

Muros señala que la problemática, que deriva en caídas y accidentes de tráfico, viene por la falta de inversión que se hace desde el Ayuntamiento en la limpieza de la cera. Así, apuntaba el presidente de la Federación que “aquí se limpia el cruce de Reyes Católicos”, pero el resto no. “Ganivet y San Matías no se limpian. Sólo a partir del Domingo de Resurrección”. Igualmente, se señala en la entrevista, cómo aún hay calles del Albaicín y del barrio del Realejo que siguen sin estar limpias de cera: “Plaza de Cauchiles o San José Alta no se han limpiado, siguen la cera del Jueves Santo”. Y de gran contundencia sus palabras al decir: “como allí no se cae nadie, no se limpia”.

Terminaba Jesús Muros aludiendo a otras ciudades, como Sevilla, donde nadie se plantea que la Calle Sierpes, eje de la carrera oficial, no se limpie todos los días. “En Sevilla el Ayuntamiento paga y limpia” y no se les ocurre decir “¡oiga, no encienda usted las velas cuando salga a la calle!