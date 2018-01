Un buen resumen de lo ocurrido en la noche del pasado sábado 13 en la Sala Planta Baja podría ser; "El mejor homenaje posible a Tom Petty por parte de la ciudad del rock, Granada".

Un ambiente inigualable en cuanto a asistencia de público, con todas las entradas vendidas y sobre el escenario Victor Lapido, Quini Almendros, Juan Codorniú, Salva Serrano, Victor Sánchez, Raúl Bernal, Cosas que hacen bum!, El osombroso y sonriente hombre de las badlands, Manu Ferrón y Jose Ignacio Lapido, todos estos nombres consiguió congregar Andrés Pineda en este tributo al gran músico que fue Tom Petty, que falleció en octubre del pasado año.

Apenas pasaban unos minutos sobre las diez de la noche cuando sonaron los primeros acordes que dieron comienzo a un continuo goteo de los grupos en un formato de 1 o 2 temas por cada uno de ellos, la mayoría en inglés, aunque también hubo versiones en castellano.

Un repaso a toda la discografía de Petty ya fuera en solitario, junto a los Heartbreakers o siendo integrante de aquel "supergrupo" que tuvo como nombre, "The traveling Wilburys", y en los que llevaba como compañeros de viaje nada más y nada menos que a Jeff Lyne, George Harrison, Roy Orbison y Bob Dylan.

Sonaron "Free fallin'", "You and me" que interpretaron los hermanos Lapido y "I won't back down" entre otras muchas, dejando"American girl" como colofón perfecto ya que subieron al pequeño escenario del "Planta" casi todos los músicos y cantantes que con su pequeño granito de arena consiguieron hacer un gran homenaje a uno de los mejores de la historia.