El día más triste del año

Hoy es el día más triste del año. Por lo menos, eso asegura Cliff Arnall, psicólogo de la Universidad de Cardiff, quien, utilizando varios factores como las deudas adquiridas durante la navidades, la falta de motivación, el incumplimiento de los buenos propósitos del nuevo año o las condiciones climáticas, realizó en 2005 una ecuación para calcular el día más triste del año, que señaló como el tercer lunes de enero, es decir: hoy. Le llaman el Blue Monday. Pero... ¿quieren saber la verdad? la fórmula del psicólogo gira en torno a un encargo de la compañía de viajes Sky Travel. En 2005, la agencia de comunicación Porter Novelli, trabajando para Sky Travel, contactó con varios psicólogos para que firmaran con su nombre una nota de prensa que asegurara la veracidad del estudio. La compañía de viajes buscaba un aliciente para incrementar el número de reservas, razón por la cual contrató a Porter Novelli, quien desarrolló la operación 'Blue Monday'. Pese a que muchos psicólogos se negaron a firmar un estudio que no era suyo, Arnall se limitó a aceptar la oferta. Por lo tanto, el psicólogo de la Universidad de Cardiff no desarrolló ninguna fórmula mágica. Hoy no es el día más triste del año. Hoy es un lunes más, con un cielo azul precioso. No crea todo lo que lea por internet, ni lo que le digan que han dicho que alguien ha oído que dicen que le dijeron. Parece que cada vez, en esta selva de información que nos rodea, nos hacen más falta los medios de comunicación solventes y veraces; las noticias contrastadas, el profesional que se juega su prestigio contando cosas. Ahí. Amigo, no hay trampa ni cartón.