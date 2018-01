'El síndrome de la mente en blanco'

"Espero que ustedes se hayan preparado para esta conferencia". Esta es una frase con la que Ángel Gabilondo, que fue presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y Ministro de Educación, suele comenzar sus conferencias. La utiliza para mostrar la necesidad de que el auditorio "se deje decir", frente a la convencional actitud de "escuchar". Dejarse decir difiere de escuchar en que la primera requiere una actitud reflexiva frente a las palabras que, metafóricamente, permite saborearlas antes de deglutirlas. Ir preparado para dejarse decir implica una especial sensibilidad hacia el discurso del otro no exenta, naturalmente, de un espíritu crítico que lleve a una adecuada digestión intelectual. No debe confundirse esta actitud con el síndrome de la mente en blanco, muy común en nuestros días, que hace que el interlocutor esté dispuesto a ingerir todo el producto que se le proporciona. Resulta, cuando menos, paradójico, que en una sociedad donde la información y el conocimiento están más accesibles que nunca, muchas personas (demasiadas) no hayan adquirido la capacidad de discriminar entre la palabra y la palabrería, entre el argumento veraz y el demagógico, entre la verdad íntegra y las medias verdades. Por desgracia, esto es aprovechado por algunos para movilizar opiniones a través de las redes sociales y los medios de comunicación, generando corrientes irreflexivas que pueden poner en peligro la mismísima esencia de los valores democráticos. Les cito muchas veces a los futuros maestros, a los que enseño, la conocida frase de José Ortega y Gasset "siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas". Querido lector, no crea lo que le estoy diciendo, por favor, piénselo detenidamente.