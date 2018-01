El Consell de Formentera desestima las alegaciones a su presupuesto de este año

EL pleno del Consell de Formentera aprobará este martes de forma definitiva los presupuestos de este año que recordemos ascienden a 26,8 millones de euros. Se rechazarán las alegaciones presentadas por el Grupo Popular y el sindicato UGT que reclamaban que las cuentas incluyeran una partida de 1 millón de euros para compensar los costes de insularidad de los casi 300 funcionarios que tiene el Consell.

No se ha tenido en cuenta esta petición alegando un defecto de forma, ya que en base a informes técnicos y jurídicos se considera que no se pueden admitir, porque no entra dentro de los supuestos recogidos en la Ley de Haciendas Locales.

El conseller del PP, José Alcaraz, lamenta que no se tenga en cuenta "los efectos de la doble insularidad con este complemento específico". Recalca que los funcionarios de Formentera" son los que tienen una mayor inestabilidad, algo que se nota especialmente en colectivos como la Policía Local que sólo tiene cubierta la mitad de su plantilla y en otras categorias como los letrados del Consell".

Alcaraz recuerda que Gent per Formentera ha planteado en el Parlament, a través de la diputada, Silvia Tur, "el complemento de insularidad para los funcionarios del Govern que residen en Formentera, pero no vota a favor de que se aplique este mismo plus a los trabajadores del Consell insular.