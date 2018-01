Este martes vuelve la liga a la Salobreja

Tras la inesperada derrota en tierras gallegas frente a Ferrol, último clasificado de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y antes del parón liguero debido a la Copa de Europa que se jugará en Eslovenia, el Jaén Paraíso Interior de Daniel Rodriguez jugará este martes a las 21.00 horas en la Salobreja el encuentro correspondiente a la jornada número 20 frente a El Pozo Murcia.

Pese a no ganar el último choque liguero, el ambiente del pabellón jiennense volverá a ser el de las grandes ocasiones, recordando que la directiva del club amarillo decidió, finalmente, no declarar este partido como de jornada económica, por lo que los abonados no pasarán por taquilla.

Para este encuentro el entrenador del equipo, Daniel Rodríguez, ha manifestado lo siguiente: "Tras la dura derrota en la última jornada, toca recuperarse anímicamente y levantarse para estar preparados para un partido tan exigente como contra El Pozo de Murcia. Un equipo que, si ya ha demostrado su potencial durante la primera vuelta, ahora con la incorporación de los dos fichajes invernales, aún más. Últimamente los partidos contra El Pozo son muy igualados, pero para llegar a poder estar en esa igualdad sabemos que tenemos que trabajar mucho, estar muy concentrados e intensos".

Tras este partido la liga parará durante tres semanas y se reanudará el próximo 17 de febrero con el partido que el Jaén FS jugará frente a Ríos Renovables de Zaragoza.