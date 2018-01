Desde que hace meses los trabajadores en el servicio de seguridad de los distintos centros de la Tesorería de la Seguridad Social en Jaén conocieron la intención de la firma Sinergias de presentarse al concurso para conseguir ser la empresa que gestionara este servicio en la provincia se echaron a temblar. Desde aquel día los 10 trabajadores de este servicio en la provincia lucharon y pelearon para impedirle que se hiciera con esta tarea, conocedores de la mala fama que la misma estaba obteniendo en distintos puntos del país con conflictos laborales con distintas administraciones y empleados. Pese a su oposición, nada consiguieron y ahora la empresa no paga a estos trabajadores, a los que debe ya la nómina de diciembre, y lo que es peor, amenaza con no pagarles en un futuro lo establecido en sus contratos.

"Somos 10 padres de familia que no tenemos que comer. Se han devuelto los recibos de agua, de luz y de hipotecas. Mi banco este mes me ha pagado la hipoteca, pero yo tengo un descubierto en la cuenta". Son palabras de uno de los trabajadores que han reconocido a Radio Jaén que no cobran desde que Sinergias se hiciera cargo de este servicio el 17 de diciembre. "Empezamos con ellos ese día y estamos a día 15 de enero y aún no hemos cobrado, cuando teníamos que haberlo hecho del 1 al 3 de enero. Además, tenemos falta de dotación de ropa, incumplimiento de los pliegos...por eso queremos hacer pública esta situación que está permitiendo la propia administración, amparándola con fondos públicos y dándole abrigo aún a sabiendas que están incumpliendo el convenio nacional y los derechos que tenemos adquiridos después de 18 años", señala.

Avisos previos

Lo que más molesta a estos diez trabajadores es que ya avisaron a los responsables de la Seguridad Social en la provincia de la imagen que tenía Sinergias en toda España, con distintos incumplimientos a lo largo y ancho del país. "Nos enteramos que iba a entrar una de las empresas que llaman piratas, de 'low cost' e intentamos evitarlo. Cuando nos enteramos que la licitación se la habían dado a esa empresa tuvimos una reunión con la directora y el secretario provincial de la Seguridad Social para informarles que la empresa tenía varias sentencias en su contra por incumplimientos del convenio y derechos de subrogación y otra de la Audiencia Nacional que la condenaba por no cumplir con los salarios porque tenía un convenio propio", advierte otro trabajador, que añade que los responsables de la administración eran conscientes de esta situación: "Todo eso se informó y la Tesorería dijo que no podía hacer nada, cuando en otras provincias, como en Huelva, la dirección provincial ha excluido a esta empresa por esos motivos".

Los empleados de este servicio en Jaén aclaran que en 18 años siendo subrogados por distintas empresas nunca habían tenido este tipo de problemas y piden que se resuelva y rescinda el contrato, conscientes de que esa solución es posible debido a los incumplimientos del pliego.

Por último, los trabajadores reconocen no estar muy esperanzados. "Yo he hablado con el delegado nacional de esta empresa, al que llamé 52 veces, y me ha dicho que ni hemos cobrado ni vamos a cobrar. En caso de que paguen aplicarían su convenio, que además está declarado ilegal por la Audiencia Nacional", señala uno de ellos.

Movilizaciones

Los trabajadores se van a reunir este martes con los responsables del sindicato USO, Unión Sindical Obrera, para comenzar una serie de movilizaciones que tienen previsto se desarrollen en las puertas de la Dirección Provincial de la Tesorería. Además, señalan, ya han interpuesto las denuncias correspondientes en la Inspección de Trabajo.