"El fútbol de la Cultural es el mejor para jugadores como yo"

Sergio Marcos no se lo pensó. La pelota cayó a su paso por el área tras una jugada que nació en sus botas y empaló con el alma el remate que le dio a la Cultural la necesaria victoria ante un rival directo. Al mismo tiempo, el interior manchego se quitó un peso de encima tras una primera parte de la liga en el anonimato. Rubén de la Barrera apostó por su fichaje adelantando los plazos de su llegada y el jugador, en el día de su debut, empezó a justificar su valía.

"Tenía ganas de venir, de empezar a jugar y de tener la sensación de sentirme querido y valorado. Cuando salí el campo no me imaginaba que eso pudiera ocurrir. No me lo creía”, relató el manchego en una presentación oficial un tanto inusual al producirse después de que poner la blanca por vez primera.

Marcos empieza una nueva etapa tras pasar de puntillas por el Real Valladolid “donde no tuve la oportunidad de demostrar nada”, apunta. Insiste en la necesidad de sentirse valorado, algo que encontró cuando la Cultural le tendió la mano. Confesaron sus dirigentes que era una operación prevista para la siguiente ventana de fichajes, pero la oportunidad llegó en enero y Marcos no se lo pensó “porque tenía muchas ganas de venir ya que el fútbol que hace la Cultural es el mejor para jugadores a los que les gusta tener trato con el balón”. Y de ello es culpable De la Barrera, uno de sus valedores y con el que el menudo interior quiere recuperar las sensaciones de futbolista. “Todos sabemos como es, su capacidad para sacar lo mejor de cada jugador y donde mejor puede rendir”, señala, además de hablar de sus principales cualidades: “me gusta tener el balón, buscar pasillos por dentro, filtrar, estar cerca del área…”.

Precisamente, uno de los propósitos de los técnicos es recuperar la confianza del jugador y acercarle al gol. Así lo explicó Óscar Cano, director deportivo de la Cultural, que recordó cómo descubrió a Marcos años atrás en la cantera del Atlético de Madrid en un torneo de campeones celebrado en Almuñécar. Cano valora la amplitud de recursos que, con los fichajes de Ideguchi y Marcos, ha ganado el equipo: “mi obligación es buscar un perfil de jugadores a partir de los cuales cada invención del entrenador se pueda llevar a cabo. Con jugadores que pueden jugar en cualquier altura le damos al mister lo que necesita para que su cerebro no pare de dar vueltas”.