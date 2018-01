Antón Bao: “no hay nada en contra nuestra”

En el marco del caso Garañón, sobre la adjudicación de estas torres en la ciudad de Lugo que luego paralizó la justicia, prestaron declaración, este lunes, hasta cuatro ex representantes del BNG en el concello de Lugo, a los que se les preguntó por el acuerdo de gobierno con el PSdeG-PSOE en 2007.

Entre los citados se encontraba el ex teniente de alcalde y ex vicepresidente de la Diputación de Lugo, Antón Bao, que se ha apresurado en aclarar que el interrogatorio se les hizo en calidad de testigos y no como investigados.

Sobre las diez y media de la mañana comenzaban las declaraciones. Además de Bao se tomó testimonio al ex concejal, Xosé Anxo Laxe, ahora en Lugonovo, a la ex portavoz nacionalista en el concello, Paz Abraira, y al que fuera responsable comarcal Xesús Méndez.

No más allá de “quince o veinte minutos” fue lo que duraron estas declaraciones, donde Bao profundizó en que “la jueza (la del uno Pilar de Lara, que lleva la investigación sobre el Garañón) nos convocó como testigos para que respondiéramos a las cuestiones que quiso aclarar en aquellas reuniones para que hubiera acuerdo de gobierno en el concello de Lugo”. “Fue un acuerdo que fructificó en su momento. Nosotros como ciudadanos cumplimos con nuestro deber y también como ex representantes del BNG. No hay nada en contra nuestra”, despacha.

El ex teniente de alcalde, con el socialista Orozco como alcalde, reitera que comparecieron como testigos, dejando claro que se trata “de un caso, además, donde siempre nos opusimos, tanto al Plan General de Ordenación Municipal como a las torres del Garañón”.

Después de puntualizar que respondieron a todo lo que les planteó la jueza Pilar de Lara, desliza que como “no vamos a estar satisfechos sí no estamos ni imputados, ni investigados”.

Bao vuelve a insistir en que “simplemente” tuvieron que “responder a aquellas aclaraciones como testigos que quería que hiciéramos la jueza”. “Nosotros respondimos como nos pide la ley, con absoluta sinceridad, respondiendo con la verdad. Lo hicimos con absoluta normalidad, de ciudadanos que cumplen con su deber al ser citados para declarar”, ha concluido.