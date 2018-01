El PP de Lugo acusa a los grupos de izquierda en el concello de ser “títeres” al servicio de Lara Méndez

El portavoz del PPdeG en el concello de Lugo, Antonio Ameijide, ha acusado este lunes a los grupos de izquierda en el ayuntamiento, en concreto contra Lugonovo y BNG que respaldaron la investidura de la socialista Lara Méndez, de ser unos “títeres” al servicio de la alcaldesa.

En quince días vence el plazo (28 de enero), para que los cinco grupos de la oposición presenten una moción de censura, luego de que le retiraran la confianza a Méndez en un pleno que vinculó, el 27 de diciembre, a la aprobación de los presupuestos municipales de más 95 millones de euros. Sí no se presenta esa moción las cuentas, “inicialmente”, quedarían aprobadas.

“Los partidos de izquierda han decidido que quieren mantener a la alcaldesa al frente de este ayuntamiento. Parece que están cerrando todas las puertas, pese a que desde el PP intentamos que sigan abiertas”, ha subrayado. Los populares son el grupo mayoritario, con 9 ediles, frente a ocho del PSOE, 3 Lugonovo, 2 Ciudadanos, dos BNG y uno ACE. Para que salga adelante la censura se precisa la mayoría de trece en una corporación de 25.

Ameijide ha asegurado que los populares se abrieron a una negociación, “sin poner líneas rojas, sin imponer ningún criterio y a pesar de ser el partido mayoritario sin imponer ningún veto”.

A su juicio “los partidos de izquierda quieren seguir manteniendo a una alcaldesa imputada (por la jueza del uno Pilar de Lara en una causa por un supuesto nombramiento irregular), una alcaldesa reprobada (en el pleno por toda la oposición) y una alcaldesa sin la confianza de los lucenses, ni de los grupos políticos”.

Ameijide ha descrito a las formaciones, sobre todo a Lugonovo y BNG, como “títeres en la comparsa de Lara Méndez”. “Mientras por la mañana la critican, por la tarde, en los despachos, la apoyan y firman cheques en blanco, como parece que le quieren firmar durante este mes. No se han atrevido a votarle a favor los presupuestos municipales pero por otro lado quieren que la alcaldesa siga a toda costa. Están cómodos en esa situación de no mojarse y de no hacer nada para que Lugo avance”, ha censurado finalmente.